Les bons et les mauvais élèves du test de pneus été du TCS

Le département Test & Technique du Touring Club Suisse s’est fait une spécialité de mettre sur le gril les différents pneus que l’on trouve sur le marché, que ce soit des profils hiver, toutes saisons ou été.

Pour ce nouveau test*, l’organisme en a sélectionné 17, en profil été et dans la dimension 225/40 R18 92Y. Ce pneu équipe par exemple une BMW Série 1, une Mercedes Classe A, une Renault Mégane ou encore une Volkswagen Golf VIII.

La première bonne nouvelle réside dans les onze premiers du classement, qui reçoivent tous la mention « Très recommandé ». Toutefois, deux enveloppes se distinguent : « le Continental SportContact 7 et le Bridgestone Potenza Sport obtiennent des résultats exceptionnels sur chaussée sèche grâce à une adhérence élevée, une précision exceptionnelle et une grande sécurité lors des manœuvres difficiles. Leur adhérence est tout aussi élevée sur chaussée mouillée. »

En revanche, les Ceat, Kumho, Nokian et Giti profitant de la mention « Recommandé » obtiennent « des résultats plutôt insatisfaisants en matière de sécurité de conduite et présentent diverses faiblesses ». Ces commentaires du TCS n’invitent donc pas à les acheter.

Concernant le pneu Syrion, en avant-dernière position, le TCS a connu des difficultés pour l’évaluer puisque la voiture manquait de précision ainsi équipée, notamment dans les virages à rayon constant où il fallait constamment corriger la direction. Il est donc déconseillé.

Jusqu'à 17 mètres de plus pour s'arrêter

Mais la "palme" revient au Doublecoin DC-100 dont « les caractéristiques de conduite sont tout simplement dangereuses ». Comparé au Continental, il s’arrête 17 mètres plus loin. C’est-à-dire qu’à l’endroit où le véhicule équipé du Continental s’arrête, le même véhicule équipé du Doublcoin affiche une vitesse résiduelle d’environ 50 km/h au compteur ! En cas de choc avec un piéton, les conséquences peuvent être mortelles.

Ce n’est pas la première fois que Doublecoin s’illustre par ses performances désastreuses. Lors d’un précédent test effectué par le TCS en 2023, sa vitesse résiduelle par rapport au meilleur atteignait 52 km/h.

(*) Les produits ont été évalués selon 15 critères de test différents. Depuis 2023, les tests de pneus sont publiés sur la base de l’évaluation à deux niveaux. La note globale se compose à 70 % de la « sécurité » et à 30 % du « bilan environnemental ». Pour le test des pneus d’été, la « sécurité » comprend les critères « comportement sur chaussée sèche et sur chaussée mouillée ». Au niveau du « bilan environnemental », on trouve les critères suivants : kilométrage estimé, abrasion, consommation de carburant, poids, bruit et durabilité.