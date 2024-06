Les pneus toutes saisons sont-ils enfin devenus performants ?

Il y a encore plus de dix ans, il fallait permuter ses pneus entre l’utilisation estivale et hivernale pour garantir une sécurité optimum. Depuis, les pneus quatre saisons ou toutes saisons sont arrivés progressivement sur le marché avec un argument massue, celui de pouvoir être utilisés toute l’année, comme leur nom l’indique. Depuis la communication faite autour de la loi Montagne, ils ont vu leur vente grimper en flèche.

Seulement, le pneumatique est toujours une affaire de compromis et l’enveloppe toutes saisons se doit être efficace aussi bien sur la neige que sur l’asphalte à des températures élevées, pas si simple. C’est pour cela qu’il n’offre pas le même niveau d’efficacité qu’un pneu été ET hiver.

Pourtant, cela s’améliore, c’est ce qu’indique le dernier test du TCS. Pour la première fois, ce type de pneu obtient la mention "très recommandé", il s’agit du Goodyear Vector 4Seasons Gen-3. S’il n’est pas irréprochable, il termine le test avec 62 % et se révèle bon sur chaussée humide et hivernale. En revanche, il perd un peu de son efficacité sur le sec et par des températures élevées, mais il marque aussi des points grâce à une faible abrasion, ce qui présage une bonne longévité.

À noter que le Pirelli Cinturato All Season SF2 manque de peu cette même mention à cause d’une longévité moindre. Il est ainsi "recommandé" par le TCS comme les Hankook, Michelin, Kumho, Vredestein et Falken.

Deux pneus à éviter

En revanche, les Firestone, Sava, Nankang, Toyo, Semperit, Uniroyal et Yokohama « ne reçoivent aucune recommandation d’achat de la part du TCS ».

Enfin, les Kenda et Inifinity sont "non recommandé" à cause de leur caractère sur-vireur et sous-vireur. Clairement, il ne faut pas les acheter.

Ce test a été réalisé selon 19 critères dans la dimension 205/55 R16 94V. Cette taille est la plus courante puisqu’elle équipe notamment les Audi A3, Citroën C4, Renault Mégane, Skoda Octavia ou encore la Volkswagen Golf.