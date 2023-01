Pneus hiver ou pneus 4 saisons, que choisir ?

Dans quel cas préconisez-vous les pneus hiver ou les pneus 4 saisons ?

Chaque pneu est adapté à un usage spécifique. Lorsque vous roulez dans des conditions hivernales, c’est-à-dire pluie, neige, verglas, un pneu hiver sera toujours plus performant qu’un pneu 4 saisons. Parce que sa structure et sa gomme sont vraiment spécifiquement conçues pour répondre à vos besoins dans ces conditions-là. C’est pourquoi on préconise ce type de pneus systématiquement pour des gens qui habitent à la montagne, qui se rendent très souvent à la montagne où qui sont très souvent exposés à des conditions réellement hivernales : des chutes de neige, de glace, etc., le vrai pneu pour eux c’est le pneu Alpin. Nous recommandons le pneu 4 saisons pour des gens qui vont être exposés occasionnellement à de véritables conditions hivernales et qui vont aller une fois par an à la montagne.

Vous pourriez nous donner des exemples concrets ?

La pluie verglaçante par exemple peut être assimilée à de la glace. Dans ce cas un pneu Alpin, à savoir un vrai pneu hiver, sera plus performant qu’un pneu quatre saisons. Les mécanismes d’adhérence sur la glace sont assez spécifiques et la gomme qui est utilisée pour concevoir la bande de roulement d’un pneu hiver est plus adaptée à ce type de conditions de route qu’un pneu 4 saisons. C’est la même chose sur de la neige profonde, le pneu hiver sera plus performant du fait que sa structure et sa gomme sont spécifiquement conçues pour répondre à ce type de conditions.

Dans quels cas recommandez-vous les pneus 4 saisons ?

On peut recommander les pneus 4 saisons à des personnes habitants dans des régions montagneuses de basses altitudes. Ou à des conducteurs qui habitent dans des régions de plaine ou en zone urbaine pour rouler en hiver en toute sécurité avec des conditions de freinage optimales, ou qui ont besoin de se rendre une ou deux fois par an à la montagne pour skier. Ce type de pneus peut vous permettre de passer un col du fait, par exemple, que les performances du Michelin Cross liner 2 sont certifiées en conditions hiver et ont passé le minimum de performances exigées pour des pneus hiver. Certes ils n’accrochent pas aussi bien qu’un pneu hiver mais ils ne vous laisseront pas tomber non plus. C’est ça qui est bien.

Quels sont les éléments qui jouent sur la qualité d’accrochage de ces pneus ?

La sculpture bien évidemment joue mais il n’y a pas que ça. La qualité et la composition de la gomme qui constitue la bande de roulement sont prépondérantes. Ainsi, le dessin de la sculpture des pneus 4 saisons a été amélioré et la bande de roulement a été conçue pour apporter de l’accroche dans la neige mais aussi pour être très performante en été. Car l’avantage des pneus 4 saisons c’est que vous pouvez rouler toute l’année avec car ils sont de même niveau qu’un pneu été en conditions été.

Ce n’est pas du tout le cas des pneus hiver qui en été sont plus bruyants et surtout qui n’accrochent pas suffisamment sur une route chaude du fait d’une gomme plus tendre qui n’a pas du tout été conçue pour rouler dans des conditions estivales.

Le pneu 4 saisons est un très bon compromis. Il est très bon en été et très bon en hiver lorsque vous n’êtes pas exposé à des conditions extrêmes. Si vous roulez dans 40 cm de poudreuse bien évidemment il vous faut des pneus hiver. Mais si vous avez un peu de neige sur la route et que vous montez à la station, vous n’aurez pas de problème.

Les pneus 4 saisons sont-ils autorisés par la loi Montagne ?

La loi montagne oblige à des « équipements » spéciaux (pneus, chaussettes, chaînes, etc.). Dans cette obligation d’équipements spéciaux, les pneus Michelin Cross liner 2 sont parfaitement adaptés puisqu’ils sont certifiés et dispose du marquage réglementaire à cet usage.