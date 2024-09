Voici les quatre pneus hiver à éviter et ceux recommandés cette saison

Comme à son habitude, le Touring Club Suisse (TCS) a mené une batterie de tests sur les pneus hiver. Afin de présenter des résultats plus complets et s’adresser au plus grand nombre, deux dimensions différentes sont passées au grill.

La première, 205/55 R16 91H, est la plus vendue puisqu’elle équipe les berlines compactes comme les Audi A3, Citroën C3, Hyundai i30, Renault Mégane ou encore Skoda Octavia. La seconde, 215/55 R17 98V, s’adresse davantage aux possesseurs de SUV puisque ces pneus équipent les Audi Q2, Volkswagen T-Roc ou encore DS 4.

Encore une fois, ce test met en garde contre plusieurs enveloppent jugées « non recommandées », c’est-à-dire à éviter ! En effet, dans la dimension destinée aux berlines, le pneu chinois Winrum Winter-max A1 WR22 n’est clairement pas conseillé puisqu’il a besoin de sept mètres supplémentaires pour stopper la voiture. De plus, ses prestations durant le test sont considérées « comme insuffisantes ».

À l’opposé, sur les 12 pneus testés, trois ont décroché la mention « très recommandée » : Continental WinterContact TS870, Goodyear UltraGrip Performance 3 et Michelin Alpin 6. Ils ont tous trois obtenu des résultats équilibrés et sont régulièrement en tête des tests de pneus, en somme des valeurs sûres.

Dans la dimension prévue pour les SUV, trois modèles sont jugés « non recommandés ». Les Triangle Winterx TW401 et Davanti Wintoura Plus se sont révélés particulièrement mauvais sur chaussée mouillée. Quant au Kenda Wintergen 2 KR501, il est également pénalisé par son poids de 12,4 kg anormalement élevé. « Avec un pneu aussi lourd, la consommation de carburant est plus importante et le confort de conduite moins bon. De plus, on ne peut pas le considérer comme durable en termes d’élimination ou de recyclage. » Le comportement est également altéré par la masse non suspendue plus élevée par rapport à un pneu de 9 kg environ.

En tête du classement, le Goodyear UltraGrip Performance 3 est noté « excellent », comme les Dunlop Winter Sport 5 et Vredestein Wintrac Pro.

Si le Touring Club Suisse teste ses pneus sur chaussée sèche, humide, mais aussi enneigée et verglacées, il tient aussi compte de l’aspect environnemental. Ainsi, l’usure, le bruit et la durabilité sont aussi pris en compte.

Seul le 3PMSF fera foi à partir du 1er novembre

Pour sa quatrième année d’application, même si aucune sanction n’a été émise à ce jour, la loi Montagne évolue. Du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025, les pneumatiques comportant uniquement la mention M+S ne sont plus éligibles. C’est désormais la mention 3PMSF (3 Peak Montain Snowflake) qui fait foi. Si ce pictogramme n’est pas inscrit sur le flanc de votre pneu, la loi autorise encore à s’en servir uniquement si vous détenez des chaînes métalliques.