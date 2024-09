La loi Montagne évolue et va peut-être rendre vos pneus obsolètes

Pour la prochaine saison hivernale, la loi Montagne évolue. Un détail qui pourrait passer inaperçu pour une grande partie des automobilistes. Pourtant, il est préférable de ne pas passer à côté.

Jusqu’ici, elle vous obligeait à vous équiper de chaînes métalliques, de chaussettes textiles ou de pneumatiques adaptés pour vous rendre dans les départements concernés. Pour les pneumatiques, justement, ces derniers devaient porter la mention M+S (Mud and Snow) ou 3PMSF (3 Peak Montain Snowflake), ou les deux.

Désormais, la mention M+S n’est plus admise et seul le 3PMSF fait foi. Ces pneus 3PMSF seront les seuls autorisés en équivalence aux chaînes et chaussettes.

Toutefois, l’utilisation de pneus ne portant que l’inscription M+S sera encore possible (du 1er novembre au 31 mars), uniquement si vous détenez également des chaînes.

En résumé, si vous n’êtes pas équipés de pneus 3PMSF, deux choix s’offrent à vous : acheter les bonnes enveloppes ou des chaînes. Dans les deux cas, des coûts supplémentaires sont à prévoir.

Fin de la tolérance ?

Le marquage 3PMSF est généralement représenté par une montagne à trois pics avec un flocon de neige au centre. Il indique que le pneumatique est conforme à une utilisation hivernale et répond favorablement à l’autocertification mise en place par les grands manufacturiers.

Depuis le début de cette loi Montagne, la tolérance est de mise puisqu’aucune sanction n’a été appliquée. Toutefois, les forces de l’ordre l’appliqueront très certainement dès novembre prochain avec le risque de se voir infliger une amende de 135 € en cas de non-conformité.