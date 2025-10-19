Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Une Clio Williams abandonnée

Triste période pour cette Renault Clio Williams. La sportive française se trouve en très mauvais état sur le parking d’une copropriété en Suisse.

Plusieurs clichés montrant une Renault Clio Williams abandonnée sur un parking sont tombés sur la toile. Rob Cottet partage en effet sur le réseau social Facebook des photos qui attristeront les fans de la petite sportive.

L’exemplaire de la bombinette immortalisé en Suisse se présente en effet dans un très mauvais état. La peinture défraîchie, la présence de mousse sur les vitres, de la terre sur la carrosserie et les pneus à plat indiquent que cette Clio n’a pas roulé depuis très longtemps. Détail étonnant, les jantes dorées d’origine ne sont pas présentes. Ni le photographe ni les internautes ne connaissent les raisons de cet abandon par son propriétaire. Modèle suisse oblige, il s’agit d’une voiture numérotée.

La Williams, la célébration d’un titre mondial en F1

Pour rappel, la Renault Clio Williams célébrait à son lancement en 1993 le titre mondial de Nigel Mansell en F1 en 1992. Elle disposait d’une présentation spécifique à l’extérieur et dans l’habitacle et embarquait un bloc F7R 2,0l de 150 chevaux. Une artillerie qui lui permettait d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,8 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 218 km/h.

