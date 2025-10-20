Que pensez-vous de la dernière Ferrari sur-mesure ?

Vous rêvez probablement de pouvoir vous offrir une Ferrari un jour. Mais justement dans l’univers du constructeur Italien, il existe plusieurs niveaux d’exclusivité. Le fait de pouvoir commander une voiture à la marque au cheval cabré est déjà en soi quelque chose de prestigieux. La possibilité d’accéder à des modèles proposés en série limitée, comme par exemple les récentes SF90 XX et autres 296 Speciale (ou encore le SUV Purosangue à la production plafonnée), nécessite déjà d’être un client connu disposant de Ferrari dans son garage.

Et au-dessus des modèles les plus chers et exclusifs (comme la SP3 Daytona ou plus récemment, la F80), il existe un dernier niveau réservé à une poignée de clients aux moyens illimités : celui des Ferrari conçues en exemplaire unique, sur la base technique des autres modèles de la gamme mais avec un design entièrement sur-mesure. Ces Ferrari uniques de la lignée « On Off » sont réalisés par l’équipe de designers de la marque répondant au cahier des charges de ses clients.

SC40, encore un hommage à la F40

La SC40 est la dernière-née de ces séries uniques. Elle repose sur la base technique de la 296 Gtb, avec son V6 biturbo hybride de 830 chevaux installé en position centrale arrière. Mais comme vous pouvez l’observer, son design s’éloigne franchement de celui de la berlinette italienne avec une face avant aux feux noirs très carrés, dans la lignée de ceux de la 12cilindri, de la F80 et de la toute nouvelle 849 Testarossa.

Comme le suggèrent l’aileron arrière fixe et quelques autres détails sur la carrosserie, elle s’inspire de la Ferrari F40. Personnellement, j’avoue être assez séduit par le langage stylistique de cette curieuse Ferrari dont certains éléments se retrouveront peut-être sur de prochains modèles de la gamme, comme c’était déjà le cas pour d’autres véhicules en exemplaire unique (le bureau de design de Ferrari se sert souvent de ces travaux comme d’un laboratoire et ils témoignent des évolutions de ses codes).

Quel prix ?

Ferrari ne communique évidemment pas le prix de cette SC40 en exemplaire unique. La logique voudrait qu’il soit sensiblement plus élevé que celui des modèles de la gamme normale, mais aussi de ses voitures en petite série. Il faut bien amortir les coûts de conception d’une auto unique, même si cette dernière reprend le châssis et le moteur de modèles déjà existants !