ActualitE
Le starter de 7h00

En 2028, le malus maximal atteindra les… 100 000 € !

Dans Ecologie / Electrique / Politiques environnementales

Manuel Cailliot

Ça va faire mal. Le projet de loi de finances 2026, présenté mardi de la semaine dernière, contient sa cohorte de mesures concernant la fiscalité automobile. Et sa trajectoire concernant le durcissement du malus reste inchangée. Il prévoit qu’en 2028, le malus maximal commencera à 187 g/km de CO2 et se montera à… 100 000 € ! Et le plus petit malus sera exigible dès 98 grammes.

Vache à lait un jour, vache à lait toujours. L’automobiliste va continuer d’être taxé en 2028, avec la même ferveur que cette année et que les années à venir. On connaissait déjà les montants des malus et du malus maximal pour 2026 et 2027, puisqu’inscrits au PLF (projet de loi de finances) 2025. Et on rappelle ici que le malus en cette année 2025 débute à 113 grammes, avec 50 € de taxe, et que le malus maximal se monte à 70 000 € pour 193 g/km et plus.

En 2026, le malus commencera à 108 g, et le malus maximal se montera à 80 000 € dès 192 g. Puis le même glissement se fera en 2027 avec un malus de 50 € dès 103 g/km et le montant maximal passera à 90 000 € pour 190 g.

Suivant la même trajectoire exactement, le PLF 2026, qui n'est pas encore voté il faut le préciser, introduit donc les montants pour 2028. Aucune clémence à attendre de la part des autorités : ce sera 50 € de malus dès 98 g/km de CO2. Pour y échapper, il faudra donc se montrer hyper économe en carburant, et les constructeurs vont probablement pousser sur le marché des modèles full hybrides, hybrides rechargeables dans une moindre mesure, mais aussi, électriques bien sûr.

Quant au malus maximal, il prend encore une fois 10 000 € pour culminer désormais à 100 000 € tout rond ! Tout simplement énorme. Pour vous donner une idée, c’est le prix d’un petit studio à Paris, ou d’un 30 m2 à Montpellier. Et il débutera à 188 grammes de CO2 par kilomètre.

 

Un plafond de cumul supprimé

À noter que le PLF 2026 prévoit qu’à partir du 1er janvier 2028, le plafond du cumul des malus CO2 et malus au poids sera supprimé. Aujourd’hui, le cumul des deux malus ne peut dépasser le montant maximal du malus CO2, donc 70 000 € maximum. En 2028, les deux pourraient se cumuler. Ainsi on pourrait tout à fait voir des véhicules lourds et sportifs écoper de 100 000 € de malus CO2 plus 10 000 € de malus au poids soit 110 000 € en tout.

Si concrètement très peu de modèles sont concernés, déjà aujourd’hui, par le malus maximal, le message envoyé est clairement toujours défavorable à la voiture plaisir, dans un marché qui est déjà complètement déprimé. Mais ce n’est pas ce nouveau durcissement qui fera rentrer plus d’argent dans les caisses, tout en agitant un drapeau toujours plus rouge.

Les barèmes du malus CO2 jusqu’en 2028

CO2 (g/km) Barème 2025 Barème 2026 Barème 2027 Barème 2028
Moins de 98 0 0 0 0
98 0 0 0 50
99 0 0 0 75
100 0 0 0 100
101 0 0 0 125
102 0 0 0 150
103 0 0 50 170
104 0 0 75 190
105 0 0 100 210
106 0 0 125 230
107 0 0 150 240
108 0 50 170 260
109 0 75 190 280
110 0 100 210 310
111 0 125 230 330
112 0 150 240 360
113 50 170 260 400
114 75 190 280 450
115 100 210 310 540
116 125 230 330 650
117 150 240 360 740
118 170 260 400 818
119 190 280 450 898
120 210 310 540 983
121 230 330 650 1 074
122 240 360 740 1 172
123 260 400 818 1 276
124 280 450 898 1 386
125 310 540 983 1 504
126 330 650 1 074 1 629
127 360 740 1 172 1 761
128 400 818 1 276 1 901
129 450 898 1 386 2 049
130 540 983 1 504 2 205
131 650 1 074 1 629 2 370
132 740 1 172 1 761 2 544
133 818 1 276 1 901 2 726
134 898 1 386 2 049 2 918
135 983 1 504 2 205 3 119
136 1 074 1 629 2 370 3 331
137 1 172 1 761 2 544 3 552
138 1 276 1 901 2 726 3 784
139 1 386 2 049 2 918 4 026
140 1 504 2 205 3 119 4 279
141 1 629 2 370 3 331 4 543
142 1 761 2 544 3 552 4 818
143 1 901 2 726 3 784 5 105
144 2 049 2 918 4 026 5 404
145 2 205 3 119 4 279 5 715
146 2 370 3 331 4 543 6 126
147 2 544 3 552 4 818 6 637
148 2 726 3 784 5 105 7 248
149 2 918 4 026 5 404 7 959
150 3 119 4 279 5 715 8 770
151 3 331 4 543 6 126 9 681
152 3 552 4 818 6 637 10 692
153 3 784 5 105 7 248 11 803
154 4 026 5 404 7 959 13 014
155 4 279 5 715 8 770 14 325
156 4 543 6 126 9 681 15 736
157 4 818 6 637 10 692 17 247
158 5 105 7 248 11 803 18 858
159 5 404 7 959 13 014 20 569
160 5 715 8 770 14 325 22 380
161 6 126 9 681 15 736 24 291
162 6 637 10 692 17 247 26 302
163 7 248 11 803 18 858 28 413
164 7 959 13 014 20 569 30 624
165 8 770 14 325 22 380 32 935
166 9 681 15 736 24 291 35 346
167 10 692 17 247 26 302 37 857
168 11 803 18 858 28 413 40 468
169 13 014 20 569 30 624 43 179
170 14 325 22 380 32 935 45 990
171 15 736 24 291 35 346 48 901
172 17 247 26 302 37 857 51 912
173 18 858 28 413 40 468 55 023
174 20 569 30 624 43 179 58 134
175 22 380 32 935 45 990 61 245
176 24 291 35 346 48 901 64 356
177 26 302 37 857 51 912 67 467
178 28 413 40 468 55 023 70 578
179 30 624 43 179 58 134 73 689
180 32 935 45 990 61 245 76 800
181 35 346 48 901 64 356 79 911
182 37 857 51 912 67 467 83 022
183 40 468 55 023 70 578 86 133
184 43 179 58 134 73 689 89 244
185 45 990 61 245 76 800 92 355
186 48 901 64 356 79 911 95 466
187 51 912 67 467 83 022 98 577
188 55 023 70 578 86 133 100 000
189 58 134 73 689 89 244 100 000
190 61 245 76 800 90 000 100 000
191 64 356 79 911 90 000 100 000
192 67 467 80 000 90 000 100 000
Plus de 193 70 000 80 000 90 000 100 000
