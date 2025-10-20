En 2028, le malus maximal atteindra les… 100 000 € !

Vache à lait un jour, vache à lait toujours. L’automobiliste va continuer d’être taxé en 2028, avec la même ferveur que cette année et que les années à venir. On connaissait déjà les montants des malus et du malus maximal pour 2026 et 2027, puisqu’inscrits au PLF (projet de loi de finances) 2025. Et on rappelle ici que le malus en cette année 2025 débute à 113 grammes, avec 50 € de taxe, et que le malus maximal se monte à 70 000 € pour 193 g/km et plus.

En 2026, le malus commencera à 108 g, et le malus maximal se montera à 80 000 € dès 192 g. Puis le même glissement se fera en 2027 avec un malus de 50 € dès 103 g/km et le montant maximal passera à 90 000 € pour 190 g.

Suivant la même trajectoire exactement, le PLF 2026, qui n'est pas encore voté il faut le préciser, introduit donc les montants pour 2028. Aucune clémence à attendre de la part des autorités : ce sera 50 € de malus dès 98 g/km de CO2. Pour y échapper, il faudra donc se montrer hyper économe en carburant, et les constructeurs vont probablement pousser sur le marché des modèles full hybrides, hybrides rechargeables dans une moindre mesure, mais aussi, électriques bien sûr.

Quant au malus maximal, il prend encore une fois 10 000 € pour culminer désormais à 100 000 € tout rond ! Tout simplement énorme. Pour vous donner une idée, c’est le prix d’un petit studio à Paris, ou d’un 30 m2 à Montpellier. Et il débutera à 188 grammes de CO2 par kilomètre.

Un plafond de cumul supprimé

À noter que le PLF 2026 prévoit qu’à partir du 1er janvier 2028, le plafond du cumul des malus CO2 et malus au poids sera supprimé. Aujourd’hui, le cumul des deux malus ne peut dépasser le montant maximal du malus CO2, donc 70 000 € maximum. En 2028, les deux pourraient se cumuler. Ainsi on pourrait tout à fait voir des véhicules lourds et sportifs écoper de 100 000 € de malus CO2 plus 10 000 € de malus au poids soit 110 000 € en tout.

Si concrètement très peu de modèles sont concernés, déjà aujourd’hui, par le malus maximal, le message envoyé est clairement toujours défavorable à la voiture plaisir, dans un marché qui est déjà complètement déprimé. Mais ce n’est pas ce nouveau durcissement qui fera rentrer plus d’argent dans les caisses, tout en agitant un drapeau toujours plus rouge.

Les barèmes du malus CO2 jusqu’en 2028