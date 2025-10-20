Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kia Sportage 5

Essai

Kia restyle son best-seller le Sportage

Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

3  

Le Sportage, c’est LE Modèle de chez Kia le plus important. Véritable best-seller en France, mais également au niveau mondial, sa cinquième génération passe aujourd’hui par la case restylage. Essai de la version hybride, la seule désormais commercialisée. 

EN BREF

SUV compact

Restyling

Un seul moteur hybride

À partir de 39 550 €

Apparu en 1993, le Kia Sportage s’est vendu à plus de 7,4 millions d’unités dans le monde depuis son lancement. Un véritable succès commercial quel que soit le marché. Bien évidemment, la cinquième génération commercialisée à partir de 2021 ne déroge pas à cette règle.

Ainsi, en Europe, il s’en est écoulé plus de 165 000 exemplaires l’an passé et c’est aussi le cas pour la France où il représente la meilleure vente du constructeur coréen depuis plus de 10 ans.  Mieux, l’an passé, 15 000 Sportage ont été vendus dans l’Hexagone. Du jamais-vu.  Une tendance qui confirme que la bonne santé du segment des SUV compacts, qui continue de progresser malgré un marché global difficile.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Un restyling conséquent

À la vue de ces chiffres, on pouvait s’attendre à une prise de risque minime, pourtant Kia a décidé de changer beaucoup de choses tant au niveau du style que de la mécanique. Ainsi, le Kia Sportage affiche donc une face avant profondément revue avec l’abandon des projecteurs boomerang.

Les évolutions par rapport à la version originelle du Sportage de 5e génération sont flagrantes. 

Désormais, le SUV compact se rapproche des autres modèles de la marque avec une signature lumineuse dénommée « Constellation » qui est en forme d’un crochet.

Celui-ci enserre les phares positionnés verticalement. Mais, ce n’est pas tout, car la calandre a été élargie et le bouclier entièrement revisité. Toutes ces transformations entraînent une augmentation de la longueur qui progresse 2,5 cm pour atteindre désormais 4,54 m. L'arrière reçoit moins de transformations avec comme principal changement les fonds de feux qui ont été renouvelés. 

Mis à part la longueur qui évolue, les autres mensurations restent stables avec notamment un empattement à 2,68 m, ce qui garantit une habitabilité arrière plutôt généreuse et il en est de même du volume de chargement avec une bonne capacité comprise entre 587 et 1 776 litres, ce qui est dans la bonne moyenne de la catégorie.

Un habitacle retouché

Aux places avant, il y a également des nouveautés. Ainsi, la planche de bord est toujours dotée d’une double dalle numérique composée de deux écrans de 12,3 pouces, l’un dédié à l’instrumentation, mais elle peut être relayée par un affichage tête haute de 10 pouces. 12,3 pouces également pour le multimédia. Si son fonctionnement s’avère fluide et rapide, on regrettera toutefois que les graphismes de la navigation soient un peu trop simplistes. Attention aussi à l’ergonomie un peu complexe avec de nombreux menus. L’organisation de l’habitacle change aussi avec un nouveau volant, notamment une forme inédite pour les aérateurs et de la console centrale qui peut regrouper les commandes des sièges et du volant chauffants ou/et ventilés.

La réglette gérant à la fois la climatisation et la navigation est toujours d'actualité.

Pas de changement en revanche concernant le bandeau numérique positionné en dessous de l’écran, qui gère à la fois la climatisation et la navigation en changeant d’affichage et de fonctions.

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,54 m
  • Largeur : 1,86 m
  • Hauteur : 1,65 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 587 l / 1 776 l
  • Boite de vitesse : Auto. à 6 rapports
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Décembre 2021

* A titre d'exemple pour la version V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X2 GT-LINE PREMIUM BVA6 5PL.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

