Dès la finition d’entrée de gamme Motion, qui est introduite dans la nouvelle gamme Sportage ( à partir de 39 550 €), propose notamment les jantes en alliage 17’’, les feux de jour avant à LED, la caméra de recul et les radars de stationnement (avant, arrière), les rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables électriquement, l’assistance active à la conduite dans les embouteillages avec aide au maintien dans la file, le système de freinage d’urgence avec détection des piétons et cyclistes, l’assistance active à la conduite sur autoroute avec régulateur adaptatif, l’ouverture et démarrage sans clé Smart Key ou encore l’écran tactile 12,3’’ intégrant la connectivité Android Auto™ et Apple CarPlay™ sans fil.

La finition Active (à partir de 40 550 €) ajoute des éléments de style et de confort avec une sellerie spécifique, le siège conducteur avec réglage électrique des supports lombaires, les feux arrière à LED, la recharge par induction pour smartphone, une prise 12V dans le coffre ainsi que deux ports USB-C sur les dossiers de sièges avant et le rétroviseur intérieur électrochromatique.

La finition GT-Line (à partir de 44 550 €) comprend les jantes en alliage 18’’, les phares avant LED matriciels, la sellerie mixte en matière synthétique et suédine et d’éléments de style tels que les rétroviseurs noir brillant, les vitres et lunettes arrière surteintées ou encore l’éclairage d’ambiance personnalisable. Le Sportage se dote également dans cette finition du combiné d’instrumentation 100% digital 12,3’’, du système anticollision avec détection des angles morts (BCA), de la clé digitale 2.0, du hayon électrique à ouverture mains-libres, des sièges avant électriques, du volant et des 4 sièges chauffants et de la climatisation tri-zone.

Enfin, la finition GT-Line Premium (à partir de 48 550 €) coiffe la gamme avec une dotation d’équipements complète intégrant la caméra 360°, l’assistance au stationnement à distance, l’ajout des radars latéraux, la vision des angles morts, le toit ouvrant panoramique, les sièges avant ventilés, le siège conducteur à fonction mémoire et le système audio premium Harman Kardon à 8 haut-parleurs. Le style se veut également plus distinctif avec l’ajout d’une sellerie bi-ton et la possibilité d’agrémenter le look extérieur d’un toit bi-ton.

Le point techno : la conduite semi-autonome en option Même si le Sportage est très bien équipé, certains équipements demeurent en option comme l’affichage tête haute ou la conduite autonome de niveau 2, disponible avec le Pack Techno disponible uniquement avec le haut de gamme « GT-Line Premium » en option à 1 200 €.