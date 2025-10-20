À l’occasion de ce restyling, Kia a décidé de simplifier son offre moteur. Finies les motorisations microhybridées essence et diesel, mais également l’hybride rechargeable. Il n’y a plus qu’un seul moteur : l’hybride et pour l’occasion, celui-ci a été profondément modifié. Il développe désormais 239 ch contre 210 ch auparavant. Beaucoup d’éléments ont été renouvelés. Ainsi, le bloc thermique 1.6 turbo passe de 160 ch à 180 ch. Il en est de même pour le moteur électrique qui gagne également en puissance (65 ch en lieu et place de 60 ch). Enfin, le couple progresse en passant de 350 Nm de 380 Nm. Cette motorisation est disponible en 2 ou 4 roues motrices.

À l’usage, même si les changements sont notables, ils ne sauteront pas aux yeux. Alors oui, le nouveau Sportage offre des meilleures performances avec un 0 à 100 km/h abattu dorénavant en 7,9s contre 8,7 s et il en est de même de la vitesse maximale qui atteint 196 km/h en lieu et place de 187 km/h. De quoi renforcer le dynamisme du SUV de Kia, mais aussi sa polyvalence. Le Sportage devient donc le SUV hybride compact le plus puissant du segment, devançant même son cousin, le Hyundai Tucson fort de 215 ch.

Sans surprise, on retrouve les caractéristiques classiques de ce type de motorisation avec des démarrages en 100% électrique et de nombreuses phases de ce type notamment en ville. Sur départementales, même si l’électrique est toujours présent, c’est dans ces conditions que les évolutions sont les plus sensibles, notamment lors des phases d’accélération et des reprises durant lesquelles on ressent une plus grande aisance, en particulier à l’occasion des dépassements. Quelles que soient les situations, les transitions entre les phases électriques et thermiques sont relativement discrètes et il en est de même de la mise en route du quatre cylindres qui s’éveille sans heurter les oreilles des occupants. Enfin, concernant la consommation, nous avons relevé une moyenne mixte de 6,4 l/100 km.

Sur route, la cinquième génération de Sportage s’était illustrée lors de son lancement par des qualités routières plutôt convaincantes. Le restyling ne change en ce tempérament bien évidement. Il demeure toujours un véhicule agréable avec un bon compromis entre confort et dynamisme. Même si on aurait aimé que ce dernier point soit un peu plus exacerbé. En effet, comme beaucoup de SUV, dès que le rythme augmente, on constate des mouvements de caisse lors des inscriptions en virage et sur les phases de freinage. Il se débrouille bien sur autoroute, mais ne s’impose tout de même pas comme la référence de la catégorie.