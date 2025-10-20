4. Notre avis sur le Kia Sportage restylé
La concurrence : bien installée, mais moins puissante
Les SUV compacts sont particulièrement nombreux sur le marché et c’est également le cas des motorisations hybrides. Ainsi, ce Sportage aura fort à faire à face à lui son cousin le Hyundai Tucson, mais également le Renault Austral (200 ch). Les autres rivaux disposent de moteurs hybrides, mais leur puissance est inférieure à 200 ch. On peut citer dans ce cas-là les Honda ZR-V, Nissan Qashqai, Toyota Rav 4, ou MG EHS hybrid +
À retenir : toujours une valeur sûre de la catégorie
Les années passées le prouvent, le Sportage a su séduire les clients. Avec ce restyling, le SUV de Kia a su s’adapter, que ce soit au niveau du style, mais aussi de la technologie avec un moteur hybride, qui est la motorisation tendance actuellement. Il n’y a donc aucune raison que le succès ne perdure pas, d'autant plus que le tarif d'entrée de gamme diminue et que l'équipement demeure toujours complet.
Caradisiac a aimé
-
L’équipement très complet
-
L’agrément du moteur thermique
-
Le style moderne
-
Le prix de l’entrée de gamme moins important que sur la version avant le restyling
Caradisiac n'a pas aimé
-
La qualité des matériaux moyenne
-
Les graphismes de l'écran multimédia un peu datés
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X2 ACTIVE BVA6 5PL
|126 (wltp)
|40 550 €
|€
|V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X2 GT-LINE BVA6 5PL
|130 (wltp)
|44 550 €
|€
|V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X2 GT-LINE PREMIUM BVA6 5PL
|132 (wltp)
|48 550 €
|€
|V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X2 MOTION BVA6 5PL
|126 (wltp)
|39 550 €
|€
|V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X4 ACTIVE BVA6 5PL
|142 (wltp)
|43 050 €
|€
|V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X4 GT-LINE BVA6 5PL
|145 (wltp)
|47 050 €
|€
|V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X4 GT-LINE PREMIUM BVA6 5PL
|147 (wltp)
|51 050 €
|€
