Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Kia Sportage 5

Essai

Kia restyle son best-seller le Sportage

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

3  

4. Notre avis sur le Kia Sportage restylé

 

Kia restyle son best-seller le Sportage

La concurrence : bien installée, mais moins puissante

Les SUV compacts sont particulièrement nombreux sur le marché et c’est également le cas des motorisations hybrides. Ainsi, ce Sportage aura fort à faire à face à lui son cousin le Hyundai Tucson, mais également le Renault Austral (200 ch). Les autres rivaux disposent de moteurs hybrides, mais leur puissance est inférieure à 200 ch. On peut citer dans ce cas-là les Honda ZR-V, Nissan Qashqai, Toyota Rav 4, ou MG EHS hybrid +

À retenir : toujours une valeur sûre de la catégorie

Les années passées le prouvent, le Sportage a su séduire les clients. Avec ce restyling, le SUV de Kia a su s’adapter, que ce soit au niveau du style, mais aussi de la technologie avec un moteur hybride, qui est la motorisation tendance actuellement. Il n’y a donc aucune raison que le succès ne perdure pas, d'autant plus que le tarif d'entrée de gamme diminue et que l'équipement demeure toujours complet. 

Caradisiac a aimé

  • L’équipement très complet

  • L’agrément du moteur thermique

  • Le style moderne

  • Le prix de l’entrée de gamme moins important que sur la version avant le restyling

Caradisiac n'a pas aimé

  • La qualité des matériaux moyenne

  • Les graphismes de l'écran multimédia un peu datés

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X2 ACTIVE BVA6 5PL 126 (wltp) 40 550 €  €
V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X2 GT-LINE BVA6 5PL 130 (wltp) 44 550 €  €
V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X2 GT-LINE PREMIUM BVA6 5PL 132 (wltp) 48 550 €  €
V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X2 MOTION BVA6 5PL 126 (wltp) 39 550 €  €
V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X4 ACTIVE BVA6 5PL 142 (wltp) 43 050 €  €
V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X4 GT-LINE BVA6 5PL 145 (wltp) 47 050 €  €
V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X4 GT-LINE PREMIUM BVA6 5PL 147 (wltp) 51 050 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (31)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Kia Sportage 5

Kia Sportage 5

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité