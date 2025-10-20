La concurrence : bien installée, mais moins puissante

Les SUV compacts sont particulièrement nombreux sur le marché et c’est également le cas des motorisations hybrides. Ainsi, ce Sportage aura fort à faire à face à lui son cousin le Hyundai Tucson, mais également le Renault Austral (200 ch). Les autres rivaux disposent de moteurs hybrides, mais leur puissance est inférieure à 200 ch. On peut citer dans ce cas-là les Honda ZR-V, Nissan Qashqai, Toyota Rav 4, ou MG EHS hybrid +

À retenir : toujours une valeur sûre de la catégorie

Les années passées le prouvent, le Sportage a su séduire les clients. Avec ce restyling, le SUV de Kia a su s’adapter, que ce soit au niveau du style, mais aussi de la technologie avec un moteur hybride, qui est la motorisation tendance actuellement. Il n’y a donc aucune raison que le succès ne perdure pas, d'autant plus que le tarif d'entrée de gamme diminue et que l'équipement demeure toujours complet.

Caradisiac a aimé

L’équipement très complet

L’agrément du moteur thermique

Le style moderne

Le prix de l'entrée de gamme moins important que sur la version avant le restyling

Les graphismes de l'écran multimédia un peu datés