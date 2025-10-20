Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kia restyle son best-seller le Sportage

6. La fiche technique du Kia Sportage restylé

 

Les chiffres clés

Kia Sportage 5 V (2) 1.6 T-GDI 239 HYBRIDE 4X2 GT-LINE PREMIUM BVA6 5PL
Généralités  
Date de commercialisation 13/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,54 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,65 m
Empattement 2,68 m
Volume de coffre mini 587 L
Volume de coffre maxi 1 776 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 795 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 598 cm3
Puissance 239 ch à 6 000 trs/min
Couple 380 Nm à 1 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 196 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.9 s
Consommation mixte 5.8 Litre / 100 km
Volume du réservoir 52 L
Emissions de CO2 132 g/km (wltp)
Bonus malus max 1700
