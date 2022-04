Comparatif - Kia Sportage Hybrid VS Hyundai Tucson Hybrid : les frères ennemis

En matière d’automobile, aussi, l’exception culturelle française existe. Ainsi, notre pays a longtemps été le seul au monde où Kia écoulait plus de voitures que sa marque mère, Hyundai. Si la situation s’est inversée l’année dernière, Kia compte bien reprendre le dessus dès 2022. Pour cela, les premiers mois de commercialisation du nouveau Sportage seront cruciaux. Son homologue de chez Hyundai, le Tucson, s’est, en effet, écoulé à plus de 17 700 exemplaires, dans notre pays, en 2021, tandis que le Sportage, en fin de vie, ne trouvait que 6 236 clients. L’arrivée de la 5e génération de ce dernier remet tout à plat. Désormais, ces deux "frangins" jouent à armes égales. Et la panoplie est nombreuse : essence, Diesel, hybride rechargeable et, celle qui sera probablement la plus demandée chez nous, hybride.

Dans cette configuration full hybrid, ce duo ne se connaît guère de rivaux. En effet, chez les constructeurs généralistes, seuls Ford, avec son Kuga 2.5 Duratec Hybrid de 190 ch, qui offre l’avantage de pouvoir s’abreuver de bioéthanol dans sa version à deux roues motrices, Honda, avec son vieillissant CR-V, et Toyota, avec le Rav4, proposent une alternative. Malgré cette faible résistance, les coréens ne ménagent pas leurs efforts pour séduire. Ils offrent ainsi le plus haut niveau de puissance, 230 ch, de cette catégorie. Ils proposent également, sous les appellations HTrac chez Hyundai et 4x4 chez Kia, la possibilité d’une transmission intégrale.

Afin de parfaire les présentations, évoquons les deux occupants du compartiment moteur. Sur la gauche, le très éprouvé 1.6 T-GDi, un quatre cylindres qui développe ici 180 ch. Sur la droite, un moteur synchrone à aimants permanents délivrant 44,2 kW, soit 60 ch. La puissance maximale combinée est ainsi de 230 ch, tandis que le couple culmine à 350 Nm de 1 500 à 4 500 tr/mn. Puissance et force sont ensuite envoyées vers les roues motrices par l’intermédiaire d’une boîte automatique à convertisseur de couple comptant 6 rapports.

Aspects pratiques : chacun ses armes

Développés sur la même base et opérant au sein de la même catégorie, les Sportage et Tucson proposent, en toutes logiques, un espace intérieur très proche. Dans un cas comme dans l’autre, quatre adultes trouveront leurs aises, tant à l’avant qu’à l’arrière. Mettons tout de même au crédit du Kia une banquette légèrement plus moelleuse. Parmi les SUV compacts, tant l’un que l’autre ne brillent toutefois pas particulièrement par leur rapport encombrement/habitabilité. Le manque de luminosité à bord est également un point que partagent ces cousins. En cause, une ligne de caisse particulièrement élevée aux places arrière et, dans la majorité des cas, des habillages intérieurs uniformément noirs. En optant pour le toit ouvrant vitré panoramique, l’ambiance à bord change radicalement. Mais cet équipement est réservé aux finitions haut de gamme de ces SUV ou impose un passage par la liste des options sur les versions intermédiaires.

En matière de volume dévolu aux bagages, le Sportage reste également dans la moyenne avec 587 l. Une donnée qui passe à 1 776 l, l’une des meilleures valeurs de la catégorie, une fois la banquette arrière totalement rabattue. Le Tucson enfonce le clou avec un coffre plus généreux : 616 l en configuration 5 places et 1 795 l banquette rabattue.

Mais le Sportage n’a pas dit son dernier mot. Ses possibilités de rangements à bord sont plus généreuses que celles du Hyundai, notamment celle se trouvant dans l’accoudoir central avant. Le Kia propose également une astuce intéressante : au dos des appuie-têtes avant prennent place deux supports permettant de déposer ses vêtements sans risquer de les froisser.

Dans un cas comme dans l’autre, la présentation brille par sa modernité. Toute l’instrumentation est convertie au digital, sauf pour la version Active du Sportage, et peut être personnalisée selon les envies du conducteur. Les équipements d’infotainment se pilotent via un écran tactile, de 12,3" s’agissant du Kia et de 10,25" pour le Hyundai (sauf finition Intuitive : 8"). La logique de fonctionnement est identique dans les deux cas, avec des menus et sous-menus qui exigent un peu d’accoutumance, mais la taille supérieure de la dalle du Sportage est évidemment un plus pour la lisibilité. Les ingénieurs coréens ont également eu la bonne idée de conserver des commandes à accès direct pour la climatisation, mais celles du Sportage sont plus petites et servent également à régler la navigation, ce qui rend leur usage moins instinctif.

Comme pour les lignes extérieures, le bureau de design a fait le choix de deux planches de bord totalement distinctes. Chacun jugera selon ses propres goûts. D’un point de vue objectif, il sera toutefois impossible de les départager, la qualité de leurs matériaux et de leurs assemblages étant identiques. Comprenez que le niveau est très honorable mais que les références européennes, Volkswagen Tiguan en tête, conservent une longueur d’avance.

Budget : le Sportage d'un cheveu

Au sein du groupe Hyundai-Kia, pas question d’établir une hiérarchie entre les marques, même si chacune a son propre territoire. Le prix d’achat ne sera donc pas un critère pour choisir entre Sportage et Tucson, puisque seulement quelques dizaines d’euros séparent ces deux-là. Selon les finitions, cet écart est d’ailleurs parfois à l’avantage de l’un, parfois de l’autre. Même constat si l’on relève les consommations ce qui est parfaitement logique, puisque les éléments mécaniques sont, rappelons-le, strictement identiques. Une conduite en bon père de famille permettra de rester sous la barre des 7,5 l/100 km en usage mixte. La technologie coréenne se révèle toutefois particulièrement efficiente si le conducteur y met un peu du sien. Nous sommes ainsi parvenus à descendre sous les 6 l/100 km en ville et aux environs de 6,5 l/100 km sur le réseau secondaire.

Finalement, le principal point de différenciation entre ces deux-là est leur garantie. Le Sportage propose l’incontournable garantie Kia 7 ans/150 000 km, tandis que le Tucson lui préfère un contrat de 5 ans "seulement", mais sans limitation de kilométrage. Bizarrement, la fiabilité est légèrement plus du côté de Hyundai, mais ce dernier est pénalisé par un malus inexistant pour le Sportage, qui s'impose d'un cheveu.

Équipement : la politique du copier-coller

À ce chapitre aussi, il est quasiment impossible de départager ces deux hybrides. Si le Sportage propose 3 niveaux de finition (Active, Design et GT-Line Premium), le Tucson en offre un de plus (Intuitive, Creative, Executive et N Line Executive), ce qui lui permet d’afficher un premier prix plus agressif (34 650 € contre 37 490 €). Mais le Kia compense avec une dotation de série plus complète, avec les projecteurs antibrouillard à LED, les barres de toit, les assistances à la conduite dans les embouteillages et sur autoroute, le régulateur de vitesse adaptatif, la climatisation tri zone ou encore le GPS fournis d'office. De quoi compenser l’écart de prix.

À l’autre extrémité de la gamme, les Sportage GT-Line Premium et Tucson N Line Executive affichent un écart tarifaire de 560 € (44 490 € contre 45 050 €). . Les vertèbres les plus sensibles pencheront toutefois sans doute en faveur du Hyundai, le seul à proposer, en option (800 €), des suspensions pilotées.