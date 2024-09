Sur le Nürburgring, le Kia Sportage restylé finalise sa mise au point

Modèle important pour la marque coréenne Kia, le Sportage lancé en 2021 va bénéficier d’un restylage. Après des essais en Corée avec de grosses bâches noires pour les recouvrir, les prototypes de la version liftée du Sportage poursuivent leurs essais de mise au point en Europe avec un camouflage plus subtil qui fait apparaître davantage de détails des modifications dues au lifting.

Ainsi sur le prototype du Kia Sportage restylé qui roule sur le Nürburgring on peut découvrir comment seront traités les projecteurs de ce modèle qui perdent les précédents feux de jour en forme de boomerang pour des éléments verticaux. On note aussi l'apparition de nouveaux motifs dans la calandre qui devrait afficher un design moins torturé.

Une nouvelle allure pour le Sportage

À l’arrière on remarque que les feux se dotent d’une nouvelle signature lumineuse. Il reste cependant à savoir quelles seront les modifications apportées aux boucliers avant et arrière de ce modèle qui sont pour le moment fortement camouflés. Les changements apportés à la signature du Sportage devraient lui donner un tout nouvel aspect et le faire passer pour un tout nouveau modèle ce qu’il n’est pas.

Motorisations inchangées

Le restylage ne devrait pas modifier les éléments mécaniques de ce Kia Sportage qui conservera le même châssis et les mêmes motorisations, celles-ci ayant déjà bénéficié en début d’année d’évolutions afin de leur faire passer plus facilement les nouvelles normes. L’offre moteur sera donc inchangée avec des blocs essence (160 ch) et diesel (136 ch), de l’hybride (210 ch) et de l’hybride rechargeable de 245 ch.

L’exemple de l’électrique

Pour le restylage, Kia pourrait envisager également de modifier des éléments de l’habitacle du Sportage. Ainsi, à l’instar de ce qu’a réalisé la marque pour le grand SUV Kia Sorento, le tableau de bord du Sportage pourrait être modifié afin d’afficher un design allégé et épuré, un peu comme celui que l’on trouve à bord des modèles électriques de la marque, Kia EV3, Kia EV5, Kia EV6 et Kia EV9.