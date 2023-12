Le nouveau Kia Sorento restylé (2024) pas encore aussi cher que l'électrique

Il y a quelques mois, Kia dévoilait les premières images de la version restylée de son Sorento. Lancé en 2020, le gros SUV familial capable d’accueillir à son bord sept personnes s’offre une face avant plus agressive et un bien meilleur contenu technologique à bord. Chez nous, il n’existe plus que dans sa version hybride rechargeable et le modèle restylé revendique désormais 252 chevaux en puissance maximale cumulée (160 chevaux thermiques + 91 chevaux électriques).

Le constructeur coréen ne précise pas encore sa consommation mixte ni son autonomie en 100% électrique, mais on sait qu’il pèse 2 105 kg et 2 153 kg en version cinq places. Et le prix, alors ? 54 490€ en version cinq places au minimum dans la finition Active de base, avec une addition qui peut monter jusqu’à 65 140€ en finition Premium avec l’habitacle à sept places. Le surcoût pour l’avoir en configuration sept places est de 950€. C’est beaucoup plus cher qu’un Renault Espace E-Tech hybride simple de 200 chevaux, disponible à partir de 44 500€ en version sept places, ou qu’un Peugeot 5008 à sept places dont l’addition de base se situe à 38 120€ avec un modeste moteur essence de 130 chevaux. Certes, les véhicules ne sont pas tout à fait comparables au registre de la mécanique et de l’équipement de série.

Beaucoup moins cher que l’électrique, pourtant

Le Kia Sorento restylé reste cependant plus accessible que son nouveau cousin 100% électrique l’EV9, dont l’addition ne démarre pas en-dessous de 73 000€ avec ses grosses batteries de 99,8 kWh, ses 204 chevaux et son équipement de série généreux. Pour les familles nombreuses, le thermique reste beaucoup moins élitiste que l’électrique.