La nouvelle génération de la Kia Ceed SW poursuit ses essais en Europe.

La nouvelle Kia Ceed, chez Caradisiac on la connaît déjà, puisque l’un de nos essayeurs a pu conduire la nouvelle Kia K4 (qui se nommera Ceed chez nous) dans sa version à coffre. Depuis, on a découvert toujours au salon de New York en avril, la version hatchback (cinq portes à hayon) qui sera proposée chez nous en 2026 et la famille va être complétée par une version break qui est encore à l’état de prototype.

Un prototype que nos chasseurs de scoop ont pu débusquer sur les routes européennes. Il est encore vêtu d’un imposant camouflage, avec de surcroît des renforts de plastiques pour casser les formes de la voiture et empêcher de distinguer les lignes de l’auto. Pour la partie avant c’est peine perdue, puisque la future Kia Ceed, qu’elle soit à cinq portes (hatchback) ou SW disposera du même design que la Kia K4 vendue aux États-Unis.

Une Kia Ceed, clone de Kia K4

Pour la partie arrière, si entre la Kia K4 Hatchback et la Kia Ceed Hatchback de chez nous il n’y a pas de différence, pour ce qui concerne la future Kia Ceed SW se sera autre chose. On le voit bien sur les photos du prototype. Celui-ci dispose d’un imposant porte-à-faux arrière et d’une lunette arrière plus inclinée. Et cela même s’il est encore difficile de s’en rendre compte vu le camouflage intégral et surtout les morceaux de plastiques ou de polystyrène déposés entre la bâche recouvrant le véhicule et la carrosserie afin de modifier le plus possible la ligne de l’auto.

Une habitabilité plus généreuse

Par rapport à l’actuelle génération, la quatrième génération de Ceed, que celle-ci affiche une carrosserie hatchback ou break devrait voir ses cotes intérieures évoluer afin de bénéficier d’un espace de vie plus spacieux. Ceci est rendu possible grâce à un empattement plus généreux de 2,72 m (2,66 m actuellement). Le volume de coffre devrait bénéficier aussi d'une capacité plus importante. À bord, l’ambiance devrait être proche de ce que l’on trouve dans l’habitacle des modèles électriques du constructeur (Kia EV3, Kia EV4, Kia EV5, etc.) avec deux écrans (instrumentation et infodivertissement) de 12,3 pouces formant une dalle d’une imposante largeur. Sous le capot on devrait trouver des motorisations essence micro-hybrides (de 100 et 140 ch ?) et une motorisation hybride rechargeable (141 ch ?) mais pas de motorisations électriques. Elles sont réservées aux seuls modèles EV de chez Kia.