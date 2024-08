La vie d’un prototype n’est pas de tout repos, la preuve avec la Kia Ceed Hatchback

Les essayeurs de prototypes n’ont pas forcément la vie facile, qu’ils essayent les prototypes d’une nouvelle auto sur une piste ou sur la route. C’est le cas de cet essayeur de chez Kia qui a connu un problème avec un prototype de la nouvelle Kia Ceed Hatchback. C’est sur la route en Allemagne que l’accident s’est produit, endommageant le prototype.

Au niveau d’une jonction d’autoroute près du centre de développement de Hyundai Europe (Kia est une marque du groupe coréen Hyundai) en Allemagne, l’essayeur au volant d’un prototype de Kia Ceed Hatchback a été obligé de freiner brusquement en raison de la circulation, le véhicule qui le suivait n’a pu s’arrêter à temps et a percuté l’arrière de la Kia.

Un peu de casse pour le prototype Kia

Pas de dégâts autres que matériel heureusement et l’on peut voir sur la Kia Ceed Hatchback les stigmates de cet accrochage. Non seulement l’essieu arrière est plié, puisque la roue arrière gauche est clairement de travers, mais le camouflage est également déchiqueté et certaines parties du pare-chocs arrière sont cassées.

Cela ne compromet pas les essais de la nouvelle Ceed

Heureusement pour Kia, ce n’est pas le seul prototype que la marque utilise pour cette nouvelle génération (la quatrième) de Kia Ceed Hatchback et les essais ont pu se poursuivre normalement avec d’autres exemplaires de cette auto. Kia ne doit en effet pas traîner, car la marque prévoit de lancer son nouveau modèle dans le courant de l’année 2025.

Un style plus moderne à l’extérieur comme à l’intérieur

Pour le nouveau style de cette auto, il devrait être conforme à celui du prototype Kia K4 5DR que la marque coréenne a dévoilé plus tôt cette année. En ce qui concerne l’intérieur du modèle, il devrait être proche de celui de la Kia K4 Sedan que la marque coréenne va commercialiser au second semestre sur le marché US. On peut voir qu’une grande dalle numérique associe les écrans numériques d’instrumentation et de multimédia. C’est dans la droite ligne de ce que propose Kia pour ses nouveaux modèles électriques Kia EV6, Kia EV9 et le récent SUV citadin Kia EV3.