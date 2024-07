La marque coréenne Kia prépare le renouvellement de sa Ceed

C’est en 2025 que la nouvelle Kia Ceed arrivera sur le marché et pour le moment ce sont les premiers essais routiers de cette berline compacte hatchback. Il s’agit de prototypes complètement camouflés par une épaisse bâche comme souvent chez Kia. Qui dit camouflage, dit quasi-impossibilité de voir quel sera le style définitif qu’affichera la voiture de série prévue pour 2025.

Ce qui est sûr c’est qu’au vu du concept-car présenté par la marque au Salon de New York cette année, la future Kia Ceed aura une belle filiation avec les nouveaux modèles 100 % électriques de la marque, Kia EV3, Kia EV6 et Kia EV9. Ainsi on devrait retrouver une signature lumineuse en forme de « T » à l’avant et une signature en forme de « L » inversé à l’arrière. De nouveaux feux que l’on découvre sur le prototype malgré la bâche qui le recouvre.

Que des motorisations électrifiées au lancement

Pour la nouvelle Kia Ceed, la marque coréenne devrait jouer en partie la carte de la stabilité en ce qui concerne les motorisations. On devrait retrouver dans le compartiment moteur les blocs 1.0 T-GDi de 100 ch et 1.5 T-GDi de 150 ch, tandis que le moteur diesel de 136 ch encore disponible sur le site du constructeur devrait passer à la trappe. La motorisation hybride rechargeable de 141 ch sera aussi disponible avec la carrosserie break et pourrait arriver sur la version berline. Une version 100 % électrique ne serait pas au menu de ce nouveau modèle au lancement, mais pourquoi ne pas l’envisager pour plus tard.

Un habitacle modernisé

À bord, il y aura aussi du changement avec une grande dalle numérique associant l’écran d’instrumentation et celui du multimédia. C’est à l’image de ce que propose Kia pour ses nouveaux modèles électriques Kia EV6, Kia EV9 et le récent SUV citadin Kia EV3. Tandis qu’en ce qui concerne l’habitabilité du modèle, elle devrait être un peu plus généreuse, grâce un accroissement de la longueur de l’empattement de ce modèle.