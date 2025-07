La Fiat 500 ADDX - "Dans le regard d’Eddy Clio" par Alan Froli

Il aurait été étonnant qu'Eddy passe à côté de la Fiat 500 ADDX sans l'immortaliser. Une vraie bonne surprise donc, que de la retrouver dans son album photo 2008, l'auto ayant été présentée au salon Paris Tuning Show du Parc des Expositions du Bourget cette année-là. Cette voiture a une saveur particulière pour moi, car j'étais alors journaliste pour le magazine de tuning ADDX à l'initiative du projet.

De fait, j'ai suivi de près l'achat de la voiture neuve, à savoir une simple 1.2 essence blanche en finition Pop (pour réduire les dépenses), et surtout sa préparation par le spécialiste français en la matière, Parotech, sous la houlette du boss Patrice Parot, à qui l'on devait déjà quelques extravagantes productions totalement recarrossées et systématiquement recouvertes de teintes mates, notamment une Chrysler 300 C orange, un Audi Q7 blanc, un Mercedes ML gris et une Ford Mustang jaune, toutes mises en vente en 2011.





La Fiat 500 appartenant au magazine, elle n'a pas été revendue mais offerte à l'issue d'un concours. Et l'heureux gagnant avait de quoi être aux anges. Pour avoir parcouru les meilleurs salons de tuning à l'époque, l'italienne passée par l'atelier de Langres (Haute-Marne) n'avait rien à envier aux meilleures préparations mondiales, avec des éléments redessinés parfaitement intégrés à la carrosserie, une peinture biton gris mat/orange pailleté craquante, y compris sur les jantes 17'', mais également un habitacle assorti, de l'habillage de la grosse sono jusqu'aux baquets Recaro en cuir. À défaut de pouvoir relire les articles consacrés aux transformations, vous pouvez toujours jeter un œil à la vidéo de présentation du projet, toujours en ligne sur Dailymotion !

Pourtant pas vraiment adepte de customisation, j'étais plutôt fier de ce pot de yaourt acidulé. Imaginez le contexte : alors que la Fiat 500 neo-rétro venait à peine de sortir et rencontrait un succès fou grâce à sa bouille craquante et à son programme de personnalisation inédit sur le marché, ce modèle unique attirait tous les regards. Et les badauds avaient le temps de la contempler, le 1.2 69 ch n'étant pas vraiment un foudre de guerre, surtout avec d'encombrantes roues…

En vente en piteux état sur un site d'annonces !

Je vais même vous faire un aveu un peu honteux : il y a environ 5 ans, je suis retombé sur cette voiture sur un célèbre site d'annonces. À la vue du tarif, plutôt alléchant puisqu'équivalent à celui d'un modèle d'origine, j'ai contacté le vendeur avec la ferme intention de la racheter, en souvenir de mes deux belles années de travail pour le magazine.

Hélas, l'auto avait fait le tour de propriétaires peu prévenants, y laissant quelques plumes, en l'occurrence les jantes, remplacées par des modèles en tôle immondes, tandis que la carrosserie avait perdu de sa superbe. Compte-tenu des frais à effectuer et de la complexité des travaux qui allait de pair, j'ai renoncé à cette idée folle, non sans quelques regrets…