Le restylage du Kia Sportage est prévu en 2025, des prototypes circulent déjà en Europe.

Depuis le début de l’année, le Kia Sportage se classe à la vingt-cinquième place des ventes dans notre pays. C’est un modèle emblématique pour la marque coréenne qui veut par tous les moyens soutenir les ventes de ce SUV. C’est pourquoi elle prépare activement le restylage du Sportage, dont la cinquième génération a été lancée sur notre marché en 2021. Le lifting devrait modifier principalement la face avant du modèle.

Jusqu’à présent, c’est en Corée que se déroulaient les essais des prototypes de la version restylée du Kia Sportage, mais depuis peu c’est en Europe que cette mise au point se poursuit. Le ou les prototypes photographiés par nos chasseurs de scoop ont été d’ailleurs surpris sur la route aux alentours du centre technique européen de la marque coréenne.

Un restylage extérieur et intérieur

Le Kia Sportage actuel affiche un style bien particulier. On distingue bien sur le prototype et cela malgré la bâche qui le recouvre, que la version restylée perd ses feux de jour en forme de boomerang pour des modèles verticaux. Kia devrait également modifier la calandre de son modèle ainsi que le graphisme des feux arrière. À l’intérieur on peut envisager que la marque coréenne fasse la même chose que pour le restylage du grand SUV Kia Sorento en en proposant une planche de bord allégée et épurée.

Des motorisations inchangées

Plus tôt dans l’année, le constructeur a modifié sa gamme et son offre moteur afin de passer plus facilement la future norme antipollution 6E dont la mise en œuvre est prévue pour 2025, c’est pourquoi il ne faut pas s’attendre à de grosses modifications sur les motorisations du Sportage. En ce qui concerne les motorisations de ce modèle, l’offre devrait se composer de motorisations essence (160 ch) et diesel (136 ch), de l’hybride (210 ch) et de l’hybride rechargeable de 245 ch.