Le Kia PV5 Passenger, c'est pour la famille

Le Kia PV5 est un véhicule électrique et modulaire. Réalisé sur une plateforme de type skateboard, il peut accueillir de nombreux types de carrosserie. Après la version utilitaire lancée voici quelques semaines, c'est au tour de la version familiale de prendre le chemin de la commercialisation. Les commandes sont en passe d'être ouvertes et les premières livraisons sont prévues en octobre prochain.

Le Kia PV5 Passenger est un authentique véhicule de tourisme pouvant accueillir cinq personnes. Comme son frère fourgon, il bénéficie d'un style moderne et innovant, ici renforcé par la couleur bi-ton de la carrosserie et les vastes surfaces vitrées. Réalisé sur le grand empattement (L2), il mesure 4,70 mètres de long, 2,25 mètres de large et sa hauteur hors tout se situe à 1,90 m. Le coffre affiche une bonne capacité de 1320 litres.



Comme la version fourgon, le PV5 Passenger est proposé avec deux motorisations électriques et deux tailles de batterie. Le 122 chevaux est associé à la batterie de 51,5 kWh et le 163 chevaux est couplé à la batterie de 71,2 kWh. Dans le premier cas, l’autonomie annoncée est de 288 kilomètres et elle atteint 400 kilomètres dans le second cas. Le temps de recharge de 10 % à 80 % peut être de 30 minutes sur une borne de recharge rapide 350 kW.

Bien équipé

La gamme de ce Passenger s'articule autour de ces deux versions et de deux finitions, Essential et Plus. Le premier niveau se révèle très fourni avec de série la climatisation automatique, le système d'ouverture et de démarrage sans clé, l'écran 12,9'' d'info divertissement, la banquette arrière rabattable 1/3-2/3, les sièges avant et arrière chauffants, le système de préchauffage de l’habitacle ainsi que plusieurs aides à la conduite qui « ne sont habituellement disponibles qu'en packs optionnels chez la concurrence » tient à préciser le constructeur, comme les radars avant et arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, ou encore l’assistant de conduite sur autoroute.

Le niveau supérieur Plus comprend en complément de la finition Essentiel, un écran avec vision panoramique 360°, les caméras de surveillance des angles morts, les radars de parking latéraux, les rétroviseurs rabattables électriquement ainsi que la pompe à chaleur.

Signalons également que tous les PV5 Passenger disposent de série de la fonction de recharge bi-directionelle V2L, pour par exemple recharger des appareils électriques, et V2 G, permettant de redistribuer de l'énergie au réseau.

Bien au-dessus des 40 000 €

La grille tarifaire du PV5 Passenger démarre à 39 550 € TTC. Un prix d'appel pour ce PV5 avec la petite batterie et en finition Essential. Il monte direct à 42 100 € en finition Plus, soit 2 550 € le passage d'une finition à l'autre. C'est beaucoup… Ce gap est le même avec la grosse batterie : 43 550 € en Essential et 46 100 € en Plus. En option apparaît la peinture métallisée à 800 € ou le pack Executive à 1950 € uniquement sur la finition Plus. Ce pack inclut la sellerie en matière synthétique, les sièges avant ventilés, la clé numérique ainsi que les portes latérales coulissantes et le hayon de coffre électriques. Ce qui nous place un PV5 Passenger toutes options avec la grande batterie à 48 850 € TTC. A priori un peu chère la familiale en haut de gamme…