Kia PV5 Fourgon, une gamme et des tarifs

Après les premières images puis les premières maquettes et les premières informations avant les premiers véhicules presque définitifs, Kia dévoile aujourd'hui la gamme et les tarifs du PV5, le tout nouveau fourgon 100 % électrique de la marque. En fait, Kia révèle les prix et les caractéristiques de la seule et unique variante commercialisée, le L2H1, soit la version longue avec toit standard. Les commandes seront ouvertes dans quelques semaines et les premières livraisons sont prévues pour la fin du mois d'octobre.

Le Kia PV5 fourgon est disponible avec deux motorisations et deux tailles de batterie au choix. Il y a le moteur de 122 chevaux (89,4 kW) couplée à la batterie appelée M et d'une capacité de 51,5 kWh ou le moteur de 163 chevaux (120 kW) avec la batterie dénommée L et d'une capacité de 71,2 kWh. Avec la batterie de 51,5 kWh, l'autonomie WLTP de ce PV5 L2H1 est de 291 kilomètres, annonce le constructeur. Équipé de la plus grosse batterie, ce fourgon peut parcourir jusqu’à 397 kilomètres. Le temps de recharge de 10 % à 80 % peut être de 30 minutes sur une borne de recharge rapide 350 kW.

La caméra de recul de série

Deux niveaux de finition sont proposés, Essential et Plus. Kia met en avant un riche équipement dès le premier niveau. Et c'est vrai : la climatisation automatique, l'ouverture et le démarrage sans clé, l'écran d'info divertissement de 12,9'', les sièges avant et le volant chauffants, le frein de parking électrique, le chargeur par induction pour les téléphones ou la recharge bidirectionnelle V2L/V2G sont de série ainsi que de nombreuses aides à la conduite comme les radars avant et arrière, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif ou l’assistant de conduite sur autoroute.

Le niveau supérieur Plus, « conçu pour répondre aux besoins des flottes à la recherche de surcroît de sécurité et de technologies » explique le constructeur, inclut, en complément du niveau Essential, la vision panoramique 360°, les systèmes de détection et caméra de surveillance des angles morts, les radars de parking latéraux, une pompe à chaleur ainsi que des rétroviseurs rabattables électriquement.

790 kilos de charge utile

Ce nouveau venu dans le monde des utilitaires sera vendu à partir de 33 500 € HT, avec la batterie de 51,5 kWh et en finition Essential. Il est à 36 800 € HT avec la batterie de 71,2 kWh toujours en Essential. En finition Plus, le PV5 est à 35 000 € HT avec la petite batterie et 38 300 € HT avec la grosse batterie. Du côté des options, la peinture métallisée est à 670 € HT, la seconde porte latérale coulissante à 420 € HT, la pompe à chaleur, sur la finition Essential, est à 750 € et le pack Executive, avec jantes alu 16'' et sellerie spécifique est à 600 € HT uniquement sur la finition Plus. D'une longueur de 4,70 mètres et d'une largeur hors tout de 2,25 m, ce L2H1 affiche un volume utile de 4,4 m3 et peut embarquer deux palettes. La charge utile est de 790 kilos avec la petite batterie et de 690 kilos avec la grosse batterie.

À terme, la gamme PV5 sera complétée par deux autres fourgons, L1H2 et L2H2 ainsi que des versions préparées comme le transport des personnes à mobilité réduite et la cabine approfondie. Au programme également, de multiples déclinaisons issues de la version châssis comme le plateau ridelle, la caisse frigorifique, la caisse grand volume voire le camping-car. Une version Passenger destinée au transport de personnes est également à venir.