Du PV5, nous n'avions tout d'abord découvert qu'un prototype. En se disant que ce design innovant et audacieux n'était qu'exercice de style et que le vrai PV5 serait sûrement bien éloigné de ce concept car. Eh bien non. Les premières images du Kia PV5 définitif, dévoilées il y a peu, s'avéraient fidèles au prototype, et confirmaient donc un véhicule utilitaire avant-gardiste et inédit sur le marché. Ne restait donc plus qu'à le voir en vrai et surtout d'en découvrir l'habitacle. Et là, légère déception. L'intérieur ne présente rien d'exceptionnel. Loin, très loin, des premières images qui n'étaient pour le coup que pures vues d'artiste… En réalité, c'est du classique, du standard, du conforme aux normes d'usages, d'ergonomie et de sécurité.

Le très prochain utilitaire électrique du constructeur coréen sera disponible sur le marché français au second semestre de cette année. Deux modèles seront immédiatement proposés, la version fourgon baptisée Cargo et passagers. À terme, deux autres versions viendront compléter la gamme, la cabine approfondie et celle adaptée au transport des personnes à mobilité réduite.

Jusqu'à 5,1 m³ de volume utile

Le PV5 Cargo est proposé en deux longueurs sur un même empattement, la différence se faisant par l'allongement du porte-à-faux arrière. Trois silhouettes sont au catalogue, L1H2, L2H1 et L2H2, apportant respectivement des volumes utiles de 3,4 m³, 4,5 m³ et 5,1 m³. La charge utile maximale est annoncée à 770 kilos. Le PV5 Cargo ici présenté est la version longue, à 4,70 mètres. Sa largeur est 1,90 m et sa hauteur légèrement inférieure à 1,90 mètre… enfin pas tout de suite puisque le bloc antenne posé sur le toit lui fait dépasser cette hauteur. Mais Kia promet de remédier à cet inconvénient en travaillant actuellement à une antenne intégrée dans ce toit.

Particularité du PV5 Cargo, la hauteur de seuil de chargement est de seulement 42 centimètres (419 mm pour être précis). Cette valeur, plutôt exceptionnelle, est obtenue grâce au décaissement de la partie arrière de la zone cargo. C'est astucieux et inédit, pas certain que ce soit vraiment pratique.

Le PV5 en version transport de personnes n'est proposé que sur la version longue. Il est organisé avec trois rangées de sièges individuels mais de multiples configurations sont possibles, permettant d’accueillir plus de passagers ou d'emporter plus de bagages. Ce PV5 Passenger se destine aux professionnels (navettes, taxi…) mais pourrait bien aussi intéresser les familles nombreuses.

Le PV5 repose sur la plateforme de dernière génération de la marque, baptisée E-GMP.S. « Cette une architecture de type skateboard dédiée aux PBV électriques à batterie qui peut s’adapter à différents types de carrosserie avec une grande flexibilité », explique le constructeur. Toutes les versions sont disponibles avec au choix une batterie de 51,5 kWh ou de 71,2 kWh, et une batterie de 43,3 kWh est également proposée pour le seul PV5 Cargo. Kia annonce une autonomie pouvant atteindre 400 km selon les versions, avec un temps de recharge rapide de 30 minutes. Un chargeur de 11 kW est disponible de série et un 22 kW sera proposé en option un peu plus tard. Toutes les versions sont motorisées par un 120 kW, soit 163 chevaux, développant un couple de 250 Nm.

Selon les informations avancées par Kia, le PV5 devrait être commercialisé en France autour des 30 000 € HT en version Cargo et à environ 40 000 € TTC pour le Passenger. Mais tous les détails et précisions sur la gamme ne seront dévoilés que dans quelque temps.