Ce Kia PV5 est bel et bien la version de série !

Kia semble avoir les mains libres, ou presque, côté design et cela se voit. La dernière EV4 le démontre une nouvelle fois et les utilitaires en profitent également. Présenté en tant que concept en fin d’année dernière, le constructeur coréen dévoile désormais les images de la version de série. Il convient de le préciser tant ce PV5 est proche du show-car.

En réalité, ces deux véhicules ne diffèrent que par certains détails comme les rétroviseurs, les poignées de porte ou encore le design des jantes. Ils conservent leurs lignes lisses, la signature lumineuse ou encore les grandes surfaces vitrées.

Long de 4,70 m, ce Kia PV5 sera une alternative au Volkswagen ID. Buzz puisqu’il ne sera qu’électrique et transportera jusqu’à sept passagers. Il pourra aussi être utilisé comme navette puisque les sièges de la deuxième rangée peuvent pivoter afin que ses occupants puissent se placer en face de ceux du troisième rang.

Pour le moment, Kia ne dévoile pas son intérieur et ne donne aucune donnée technique, mais il devrait se révéler assez performant en termes d’autonomie. Il proposera également la fonction V2L afin de pouvoir alimenter des appareils externes.

Le Kia PV5 et sa déclinaison utilitaire seront dévoilés à la fin du mois pour une commercialisation prévue dans le courant de l’année.

Les utilitaires se lâchent

Volkswagen ID. Buzz, Renault Estafette et Trafic, et maintenant ce Kia PV5, les constructeurs proposent de plus en plus des utilitaires au design soigné et agréable à l’œil. Comme pour les voitures traditionnelles, le look d’un fourgon va-t-il devenir un critère d'achat pour les entreprises ? Difficile d’y répondre, mais ils se remarqueront dans la rue, et d’une belle manière.