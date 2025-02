La Kia EV4 est une nouvelle berline électrique au design bizarre

Après les SUV, Kia rejoint enfin la catégorie des berlines électriques en dévoilant les premières images de la version définitive de l’EV4, dont la présentation officielle complète aura lieu le 27 février prochain (en même temps que celle du van PV5 et de la citadine EV2 sous sa forme conceptuelle).

Quelques jours en avance, le constructeur coréen dévoile ainsi le design de cette voiture qui ne ressemblera vraiment pas à ses concurrentes directes. Reprenant les codes des SUV EV3, EV5 et autres EV9, elle affiche à la fois des proportions déroutantes et un design étrange.

Deux variantes de carrosserie

Comme vous pouvez le voir dans les images accompagnant cet article, l’EV4 sera disponible en deux versions de carrosserie : une tricorps « classique » (tout est relatif avec un design pareil) et une version « hatchback » à la façon d’une grosse compacte familiale.

On ne connaît pour l’instant pas les dimensions exactes de la voiture ni ses caractéristiques techniques, qui seront dévoilées à la fin du mois seulement. On sait juste qu’elle reposera comme toutes les voitures électriques récentes du groupe Hyundai Motor sur la plateforme e-GMP. En propulsion comme la Hyundai Ioniq 6 ou en traction comme le Kia EV3 ? Et avec les mêmes tailles de batteries que ce dernier ? Allez, plus que quelques jours à attendre avant de savoir. Et sans doute quelques semaines de plus pour connaître son prix.

Chez les berlines électriques actuellement, c’est la Tesla Model 3 qui domine le marché mais depuis qu’elle a abaissé ses prix via de généreuses remises, la grosse Volkswagen ID.7 se défend pas mal aussi avec sa bonne efficience et son haut niveau de confort.