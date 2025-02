Les Kia EV2 et EV4 visent la Renault 5 électrique et la Tesla Model 3

Voici le détail arrière de la première berline électrique de Kia, l'EV4.

Kia propose déjà une grosse gamme de voitures électriques qui va de l’EV3 jusqu’à l’EV9 en passant par le Soul EV, le Niro EV, l’EV5 et l’EV6. Cette gamme de véhicules à batteries dépourvus de moteur thermique va encore s’élargir avec trois nouveaux modèles en préparation : une citadine de segment B, une berline familiale et un van.

Kia lèvera le voile sur ces trois nouveautés le 27 février prochain dans son « EV Day » en Espagne. On y verra la version de série de l’EV4, une berline familiale compacte rivale de la Tesla Model 3 dont le design semble reprendre les codes de l’EV3 et de l’EV9 au vu des quelques morceaux visibles dans les premières images publiées par le constructeur coréen. Attendons-nous à retrouver la plateforme e-GMP (dans une configuration proche de celle du SUV EV3 ou plutôt de la Hyundai Ioniq 6 ?) et sans doute ses grosses batteries de 81,4 kWh en version haut de gamme, ce qui permettra de dépasser les 600 kilomètres d’autonomie maximale WLTP.

Une citadine électrique au design futuriste

Kia montrera aussi la version définitive du van PV5, basé sur la nouvelle plateforme PVB dont la philosophie de conception paraît très proche sur le papier de celle des nouveaux utilitaires électriques Flexis intégrés notamment dans la gamme Renault.

Mais la nouveauté la plus intéressante pour nous concernera la catégorie des citadines électriques avec l’EV2, qui se montre elle aussi par petits bouts en attendant sa présentation officielle. Elle pourrait reprendre la plateforme E-GMP des autres modèles électriques modernes (et plus gros) de Kia et Hyundai et affichera sans doute un design dans la même tonalité que celui des EV3 et EV5. On imagine aussi que, comme l’EV3 et contrairement aux modèles plus gros de la gamme Kia EV, cette EV2 possèdera des roues avant motrices.

Rendez-vous à la fin du mois de février pour en apprendre davantage sur le sujet et la fiche technique de cette future rivale des Renault 5 E-Tech Electric, Peugeot E-208, Citroën ë-C3 et autres futures Volkswagen ID.2.