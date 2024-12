Après l’arrivée de nombreux SUV électriques, Kia prépare une berline, la Kia EV4 Hatchback.

Reprenant la base du SUV Kia EV3, ses motorisations ainsi que son offre de batteries, Kia prépare une berline électrique qui répondra au nom de Kia EV4 Hatchback. L’un des prototypes de ce modèle nous l’avons déjà vu négocier les virages du Nürburgring, c’est désormais sur route ouverte que se poursuivent les essais de ce modèle qui devrait arriver en 2025.

La version cinq portes arrivera en même temps qu’une version quatre portes à coffre qui sera réservée à certains marchés friands de ce type de carrosserie. Si la forme générale du modèle est proche de celle du concept car Kia EV4, on découvre sur le prototype, sans doute un modèle de présérie, les projecteurs et feux définitifs, ce qui n’était pas le cas auparavant sur les autres prototypes photographiés.

Une berline avec des éléments techniques du SUV EV3

On constate ainsi que les feux arrière seront similaires à ceux qui ornent le SUV Kia EV3. Il faut dire que cette berline partagera de nombreux éléments avec le SUV comme l’architecture 400 volts, les batteries de 58,3 kWh et 81,4 kWh associées à un électromoteur de 200 ch. Une version à deux moteurs et quatre roues motrices devrait être proposée par la suite. Sportive, elle pourrait se nommer Kia EV4 GT.

Il n’y a pas que des SUV dans la vie des automobilistes

Au moment de sa commercialisation dans le courant de l’année 2025, la nouvelle Kia EV4 Hatchback s’en ira affronter les Renault Mégane E-Tech Electric, Tesla Model 3 et BYD Seal. Pour Kia il est nécessaire de disposer d’une voiture dotée d’une carrosserie de berline cinq portes afin d’attirer les automobilistes qui n’apprécient pas particulièrement les SUV.

Il s’agit pour le moment d’un modèle d’entrée de gamme

Avec la Kia EV4 Hatchback, la marque coréenne va proposer un modèle à un tarif inférieur de quelques milliers d’euros à celui du SUV Kia EV3, selon nos estimations, la Kia EV4 devrait être proposée à partir de 32 000 €. Si la Kia EV4 devient en raison de son tarif, le modèle d’entrée de gamme électrique de Kia, cela ne devrait pas durer, puisque le constructeur prévoit d’ores et déjà de lancer bientôt des modèles plus petits et moins chers. Ainsi les SUV Kia EV2 et Kia EV1 sont déjà prévus. Le dernier modèle arrivera en 2027 et il devrait afficher un tarif de moins de 20 000 €.