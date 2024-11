La carrosserie cinq portes de la Kia EV4 prend le frais sur le Nürburgring.

La chaussée humide ne calme pas pour autant les ardeurs des essayeurs de chez Kia qui sur le redoutable circuit du Nürburgring (encore plus piégeux lorsqu’il pleut) poursuivent les essais de mise au point de la nouvelle Kia Hatchback. Cette auto sera disponible en version cinq portes à hayon et quatre portes à coffre dans le courant de l’année 2025.

Le prototype de cette Kia EV4 hatchback est encore bien camouflé, mais l’on peut voir l’allure générale du modèle de série sous le camouflage et l’on aperçoit également les phares verticaux qui donneront une signature spécifique « starlight » à cette auto. En revanche, les feux arrière ne sont pas les véritables éléments qui seront montés sur la voiture de production.

Un modèle qui s’inspire du concept-car EV4

Par rapport au concept-car Kia EV4, la voiture a bien évolué, mais l’on constate une similitude de lignes dans la partie avant exclusivement puisque le concept-car représentait une version « sedan » à coffre. On voit que le prototype du Nürburgring est équipé de poignées affleurantes, d’un pare-brise très incliné et des jantes à trois branches que l’on avait déjà vus sur le concept-car.

Des éléments du SUV Kia EV3 pour l’EV4

En ce qui concerne la partie technique de cette auto on sait déjà qu’elle utilise la plateforme e-GMP de Kia et que l’architecture sera de 400 volts comme ce que propose le SUV Kia EV3 qui va fournir batteries et motorisations à cette nouvelle berline. Ainsi on trouvera au catalogue de ce modèle deux batteries de 58,3 kWh et 81,4 kWh en association avec un électromoteur de 204 ch. Des versions à deux moteurs (et quatre roues motrices) pourraient arriver par la suite, puisque chez Kia on prépare un SUV Kia EV3 GT qui bénéficiera de deux électromoteurs. À son arrivée en 2025, la nouvelle Kia EV4 viendra se frotter en particulier aux Renault Mégane E-Tech Electric, Tesla Model 3 et BYD Seal.