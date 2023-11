EN BREF Berline 100% électrique 313 ou 530 ch À partir de 46 990 €

Vous ne connaissez pas forcément BYD (Build Your Dreams), pourtant il s’agit d’un géant chinois de l’électronique qui fabrique notamment plus de la moitié des Ipad écoulés dans le monde. En 2003, il s’est intéressé à l’univers automobile et en l’espace de 20 ans, il s’est imposé comme le premier vendeur de véhicules électrifiés au monde, mais aussi comme le second acteur du marché électrique, juste derrière l’américain Tesla.

dailymotion Essai vidéo - BYD Seal (2023) : Tesla Model 3, prends garde à toi

Pour nous Français, c’est au dernier Mondial de Paris, que la plupart des visiteurs ont pu découvrir cette marque avec un vaste stand où trônaient plusieurs véhicules et il y avait foule, preuve de la curiosité suscitée par cette marque. Un an a passé et BYD structure progressivement son réseau, mais aussi sa gamme qui ne compte pas déjà moins de cinq modèles : Han, Tang, Atto3, Dolphin et maintenant la berline haut de gamme Seal. Après les appellations en référence aux dynasties chinoises pour les trois premières, BYD prend pour inspiration le monde marin. Après la Dolphin (Dauphin), place désormais à la Seal signifiant phoque en anglais.

Pas évident de voir des similitudes entre l’animal et cette voiture, si ce n’est peut-être la fluidité des lignes qui sert dans les deux cas à améliorer l’écoulement de l’eau ou de l’air. La Seal possède en effet une excellente aérodynamique.

L’ensemble est plutôt réussi et se distingue notamment par une signature lumineuse originale, que ce soit à l’avant ou à l’arrière. En matière de gabarit, cette Seal est imposante puisqu’elle mesure 4,80 m de longueur. À titre de comparaison, c’est 8 cm de plus qu’une Tesla Model 3.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

À vous de choisir l'orientation de l'écran !

À l’intérieur, on retrouve l'une des caractéristiques de toutes les BYD à savoir un écran multimédia de 15,6 pouces, qui peut passer de vertical à horizontal ou inversement d’un simple clic sur un bouton se trouvant sur le volant ou directement sur l’écran. Même s’il regroupe une multitude d'informations, celui-ci se montre assez simple à utiliser grâce à une grande fluidité. BYD prouve son expertise en la matière. Le conducteur aura face à lui une instrumentation numérique de 10,25 pouces, qui est complétée sur la version haute d’un affichage tête haute. Le design est agréable, mais on remarque surtout la qualité des matériaux avec des surpiquages sur la planche de bord et du cuir, ainsi que des assemblages probants.

Plus accueillant avec les passagers qu'avec les bagages

Bon point également concernant l’habitabilité arrière. Du fait de son empattement de 2,92 m et de sa structure de véhicule électrique, le Seal bénéficie de beaucoup d’espace à l’arrière, quelle que soit la taille des passagers et la place centrale est totalement exploitable en raison du plancher plat. Dommage que les jambes des occupants soient un peu trop surélevées.

Bilan nettement plus contrasté pour le volume de chargement avec la présence de deux coffres. Mais malheureusement, le principal à savoir l’arrière, ne revendique que 400 litres, ce qui est peu pour le gabarit de la voiture et ce ne sont pas les 53 litres situés sous le capot qui changent beaucoup de choses, même s’ils sont les bienvenus. Les rangements intérieurs sont nombreux notamment au niveau de la console centrale