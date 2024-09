Kia à la conquête des utilitaires à l'occasion du salon de Hanovre

Un nouvel acteur dans l'univers des véhicules utilitaires, voilà qui est plutôt rare… Et si cet acteur n'est jusqu'alors connu que pour ses voitures, cela l'est encore plus. Et c'est donc Kia qui s’apprête à franchir ce pas en faisant son entrée sur le marché des véhicules utilitaires 100 % électrique avec sa gamme de PBV (Platform Beyond Vehicle). Une audacieuse décision, affirment les responsables de la marque, et l'avenir dira si cette audace est payante pour le constructeur sud-coréen.

Ces nouveaux utilitaires ne sont pour l'instant que des "concepts van" et ils viennent d'être dévoilés pour la première fois en Europe dans le cadre du salon international des transports qui se tient actuellement à Hanovre en Allemagne. Deux véhicules sont présentés sur le stand de la marque, le PV5 et le PV7 qui préfigurent plus ou moins précisément les versions de série qui seront lancées sur le marché. Deux véhicules étonnants et innovants, c'est le moins que l'on puisse dire ! Et si la cabine de série reste fidèle aux premières images dévoilées, Kia décrochera sans aucun doute la palme de l'innovation et du modernisme !



Ces utilitaires coréens ne sont pas tout à fait comme les autres. Il y aura certes à terme un petit, un moyen et un grand utilitaire, comme toute gamme de VU normalement constituée, mais ces PV 1, 5 ou 7 entièrement électriques ont une silhouette inhabituelle, et seront connectés et modulables, explique le constructeur. Si le PV1 n'est pas encore au programme européen, le PV5 sera lancé à l'été 2025 sur le marché et il faudra attendre 2027 pour voir arriver le grand PV7.

Fourgon, Combi ou châssis-cabine

Le premier commercialisé dans nos contrées, le PV5, est un véhicule modulaire décliné en trois modèles : une version Combi pour le transport de personnes, avec de multiples configurations de siège possible ; un fourgon pour le transport de marchandises et un châssis-cabine. Le PV5 fourgon sera lui-même proposé en trois dimensions, Standard, long et à toit surélevé. Réalisé sur un empattement de 3 mètres, le PV5 affichera une longueur de 4,64 m pour une hauteur de 1,90 m en standard et 2,20 mètres avec le toit surélevé. Kia annonce un volume de chargement important et « une hauteur de seuil de chargement la plus basse du marché ».



Le châssis-cabine permettra quant à lui de multiples adaptations, l'arrière du véhicule pouvant aussi bien accueillir une benne qu'une caisse frigorifique. Kia a d'ailleurs annoncé lors de la présentation officielle de ses utilitaires à l'IAA de Hanovre un nouveau partenariat avec Petit Forestier, leader mondial des véhicules frigorifiques.

Côté motorisation et mécanique, aucune précision n'a encore été apportée. Pour ce qui est de la recharge, les PBV seront proposés avec une recharge en courant alternatif de 22 kW et une recharge rapide en courant continu jusqu'à 150 kW. Avec sa capacité de recharge ultrarapide, un PBV pourra recharger sa batterie de 10 à 80 % en 30 minutes. À noter que ces PBV seront également dotés de la technologie de recharge inversée V2L, et « pourront ainsi faire office d'unités mobiles d’énergie pour alimenter toutes sortes d'appareils électriques comme des outils ou des groupes frigorifiques » explique le constructeur.

Kia a également annoncé une garantie de 7 ans ou 150 000 kilomètres pour tous les PBV.