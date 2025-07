La Renault R5 Turbo 3E peut-elle s'approcher de Porsche et Xiaomi au Nürburgring ?

La nouvelle direction du groupe Renault ira-t-elle jusqu’au bout des projets sportifs très intéressants validés lorsque Luca de Meo présidait ? L’ancien directeur général du groupe nous avait affirmé juste avant son départ qu’il voulait que la future supercar d’Alpine batte le record chronométrique absolu de la Nordschleife chez les voitures de route. Il nous avait aussi affirmé qu’il voulait envoyer l’AlpenGlow Hy6 pour y claquer un temps canon et prendre le record chez les voitures à hydrogène.

D’après Fabrice Cambolive qui s’est confié aux journalistes anglais d’Auto Express, il existe aussi des projets de ce genre pour la Renault R5 Turbo 3E.

Quel temps pour la plus puissante des citadines électriques ?

« La 5 Turbo 3E a le potentiel pour faire deux tours de la Nordschleife à fond. Peut-elle signer un chrono respectable dans la zone des 7 minutes ? On communiquera sur le sujet au bon moment », a expliqué le directeur de la marque Renault.

Rappelons que la 5 Turbo 3E utilise un châssis en carbone et possède deux moteurs électriques arrière d’une puissance maximale cumulée de 555 chevaux. Pure propulsion, elle pourra abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes. Avec quelle efficacité sur circuit ?

Le record en vue ?

L’actuelle détentrice du record chronométrique absolu sur la Nordschleife chez les voitures électriques est la Xiaomi SU7 Ultra, une berline de 1 547 chevaux qui a récemment signé un temps de 7 minutes et 4 secondes. Elle a battu la Porsche Taycan Turbo GT (7 minutes et 7 secondes) mais aussi la Rimac Nevera de 1 914 chevaux (7 minutes et 5 secondes).

Sur le papier, on a du mal à imaginer la Renault 5 Turbo 3E devant ces monstres de puissance. Mais si elle parvient à signer un temps proche d’eux, la crédibilité de cette citadine hors normes sera assurée.

Rappelons que sur les 1 980 exemplaires prévus de la voiture, 1 000 ont déjà été commandés alors qu’elle ne doit démarrer ses livraisons aux clients qu’en 2027. Elle coûte actuellement 160 000€ en prix de base.