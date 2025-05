Kia France veut stopper l’hémorragie de ses ventes

Kia France vient de procéder au recrutement d’Olivier Dumain pour franchir un cap dans ses ventes BtoB. Il reportera directement à Nicolas Janin, directeur des ventes de Kia France, qui a rejoint le groupe en mars dans le cadre de la stratégie " Plan S ", afin d'accélérer la croissance de la marque dans l’Hexagone et favoriser la transition vers l’électromobilité.

Depuis le début de l’année 2025, le compte n’y est pas Kia France. Fin avril, la marque accuse un repli de 58,7 % de ses ventes aux entreprises avec seulement 2 402 mises à la route. Loin des standards habituels de ces dernières années (environ 15 000 unités écoulées sur le canal B2B).

Développement des primes CEE

Olivier Dumain compte s’appuyer sur le lancement de six nouveaux modèles (VP & VUL) pour développer les ventes aux entreprises. Notamment avec les modèles électriques EV4 et l’utilitaire PV5 à la fin de l’année.

Le défi s’annonce complexe. Le marché des flottes s’inscrit depuis 8 mois durablement dans le rouge. Fin avril les immatriculations affichent un recul de 8,75 % (241 094 VP + VUL) par rapport aux quatre premiers mois de l’année 2024. Un contexte dans lequel le constructeur coréen est malmené.

Concurrencé par de nouveaux entrants chinois, et privé de bonus écologique depuis plus d’un an du fait de véhicules non éligibles à l’éco-score, Kia France entend bien profiter des primes liées aux certificats d'économie d'énergie (CEE) mises en place par le constructeur, mais également s'appuyer sur celles proposés par les loueurs longue durée, pour grignoter des places de marchés en B2B.

La nomination d’Olivier Dumain se veut un signe fort. L'homme d'expérience, il a notamment passé sept ans au sein de Volkswagen Group France (2004 à 2010) puis six années chez BMW Group France (2011 à 2016) où il fut directeur des ventes aux entreprises du constructeur à l’hélice, s'accompagnera d'un renforcement de la stratégie commerciale du constructeur sud-coréen sur le canal B2B.