Et si la nouvelle Kia EV4 était la meilleure berline compacte électrique ?

Il y a dix jours, Kia dévoilait les lignes de sa nouvelle EV4. Une berline dans le plus pur style de la maison, tout en originalité et ignorant l’agressivité. On aime ou pas, mais l’ensemble se révèle d’une grande cohérence.

Selon la firme, « la philosophie de design de EV4 puise son inspiration dans les contrastes que l’on peut observer chez l’homme et dans la nature, pour afficher un style à la fois moderne et expressif ».

Ces contrastes étant nombreux, cette EV4 se dédouble selon les marchés qu’elle vise. Une berline à quatre portes est prévue notamment pour l’Amérique du Nord et la Corée du Sud, et une carrosserie à cinq portes principalement destinée au marché européen. D’ailleurs, cette dernière sera produite en Slovaquie à l’inverse de la quatre portes, assemblée en Corée du Sud.

C’est davantage cette berline à hayon qui nous intéresse aujourd’hui. Capot plongeant, signature lumineuse verticale, passages de roue généreux et becquet arrière imposant, l’ensemble est un savant mélange dont le résultat appartient clairement au monde du crossover. Avec une longueur de 4,43 m, cette EV4 ne joue pas dans la surenchère et joue dans la cour des Peugeot E-308, Opel Astra Electric, Volkswagen ID.3 ou encore MG 4. Chez Renault, elle pourrait jouer des coudes avec le Renault Scénic, même si ce rôle revient au futur SUV EV5. Il reste bien sûr la Model 3, mais c’est davantage la version à quatre portes qui est à sa portée avec ses 4,73 m de long, un allongement uniquement dû au porte-à-faux.

Un habitacle zen

Comme pour les lignes extérieures, l’ambiance qui se dégage de l’habitacle est typique de la marque, et très proche du dernier EV3. En point d’orgue, la grande dalle numérique qui comprend un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces, un écran de même taille pour le système multimédia et un troisième écran de 5,3 pouces, situé entre les deux. Ce dernier permet de commander la climatisation. À cela, s’ajoute un affichage tête haute de 12 pouces.

Cette nouvelle EV4 propose de multiples services comme le streaming (via YouTube, Netflix ou encore Disney+), une clé numérique 2.0 pouvant être partagée avec quinze appareils dont l’Apple Watch, et l’IA s’invite à bord pour améliorer la pertinence de l’assistance vocale. Du côté des aides à la conduite, le constructeur fera le plein pour s’assurer d’obtenir les cinq étoiles à EuroNCAP.

Si les passagers avant profitent pleinement de la technologie embarquée, ceux de l’arrière pourront se détendre et étendre leurs jambes sans difficulté grâce à l’empattement de 2,82 m. En revanche, les bagages ne seront pas logés à la même enseigne, le coffre ne cubant que 435 litres.

Sans surprise, cette EV4 repose sur la plateforme E-GMP et partage de nombreux éléments avec d’autres modèles. C’est le cas des batteries puisque l’on retrouve les accumulateurs de 58,3 et 81,4 kWh, déjà présents dans l’EV3. Ils confèrent à la berline cinq portes une autonomie respective de 410 et 590 km selon le cycle WLTP. Elle fait donc nettement mieux qu’une Renault Mégane E-Tech (470 km maxi), une Peugeot E-308 (416 km) ou une MG 4 (jusqu’à 450 km). Elle reste toutefois en dessous de ce que peut offrir une Volkswagen ID.3 (jusqu’à 602 km) et une Tesla Model 3 (702 km maxi). Grâce à une aérodynamique très soignée (Cx de 0,23), la déclinaison à quatre portes va plus loin : 430 km ou 630 km.

Au chapitre recharge, Kia indique une attente de 31 minutes pour passer de 10 à 80 % pour la grande batterie, grâce à une architecture de 400 V. En courant alternatif, elle accepte une puissance de 11 kW. À noter que cette berline fait également dans le partage via la technologie bidirectionnelle V2L et V2G.

Kia n’évoque pour le moment qu’un seul électromoteur d’une puissance de 150 kW (soit 204 ch) qui assure des accélérations suffisantes, de l’ordre de 7,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h (7,7 secondes avec la grande batterie). La vitesse maximale se limite à 170 km/h.

Cette Kia EV4 à des atouts à faire valoir et se distingue par une silhouette qui tend à disparaître : la berline traditionnelle. Mais il reste deux inconnues pour savoir si elle sera la meilleure dans son genre : le prix et ce qu’elle vaut volant en main. Deux critères essentiels qui seront connus d’ici peu puisque la commercialisation est prévue au second semestre.