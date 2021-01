Kia dévoile sa nouvelle stratégie et annonce 7 nouvelles électriques

Cette décennie sera un grand tournant pour bon nombre de constructeurs, y compris pour Kia, qui annonce les grandes lignes des projets à venir. Le géant coréen, qui en profite pour changer de raison sociale (Kia Motors devient "Kia"), dévoile une partie de son grand "Plan S".

Nouvelles voitures électriques Kia

Le constructeur coréen annonce d'emblée le lancement de 7 nouvelles électriques d'ici 2027. Et l'on parle bien ici de "BEV" (Battery electric vehicle) et non d'hybride rechargeable. Le détail du planning n'est pas encore connu mais il faudra compter sur un monospace, un ou des SUV et une ou des berlines, tous reposant sur la nouvelle plateforme E-GMP commune avec le cousin Hyundai.

Autre nouveauté : l'arrivée de "PBV" (Purpose-built vehicles), qui sont en fait des véhicules électriques à destination de clients professionnels, selon Kia, avec une plateforme dédiée sous la forme d'une "skateboard" (plateforme plate modulaire avec batteries dans le plancher)

"La demande en faveur des PBV est appelée à quintupler d'ici à 2030 du fait de la croissance rapide et soutenue du e-commerce et des services d’autopartage. Les PBV de Kia seront spécialement conçus pour répondre aux besoins des clients flottes et professionnels. Il pourra s’agir notamment de véhicules d’autopartage, de véhicules logistiques à plancher surbaissé et de véhicules de livraison", précise le constructeur. Il mise ainsi, tout comme Renault, sur une diversification de l'activité en se tournant vers les services et les nouvelles méthodes d'usage des automobiles.

Kia va d'ailleurs lancer son service "Kia Mobility" prochainement en France. Là encore, il s'agit de trouver d'autres débouchées pour l'automobile que la "simple" vente aux particuliers ou aux entreprises, en s'inscrivant dans des services.

Il reste maintenant à connaître la direction du style qui sera prise. Une légère indication sera donnée cette année avec la première voiture électrique Kia de nouvelle génération, basée sur la plateforme E-GMP et qui découlera du concept Imagine.