Renault Clio 6 contre Toyota Yaris : la star contre l’outsider, le match en statique

Quelles sont les forces en présence ? À ma droite, la Renault Clio. Un modèle incontournable du marché français et européen, dont la première génération est apparue en 1990. Depuis, plus de 17 millions d’exemplaires ont trouvé preneur, et elle a été auréolée du titre de voiture de l’année à deux reprises, en 1991 et en 2006. En 35 ans de carrière, et cinq générations, elle a été la voiture la plus vendue sur le marché à 23 reprises ! Sacré palmarès.

À ma gauche, la Toyota Yaris, celle que l’on appelle « la plus Française des étrangères », tout simplement parce qu’elle a été la voiture la plus produite sur notre sol pendant des années (de 2012 à 2017, sauf 2015), sortant en l’occurrence de l’usine Toyota d’Onnaing, dans le Nord près de Valenciennes. Elle a même obtenu le label « Origine France Garantie » de 2012 à 2021. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, puisqu’elle a été presque totalement remplacée sur les chaînes de production par le Yaris Cross, et est désormais plutôt importée depuis le Japon ou surtout la République tchèque.

Depuis sa première génération apparue en 1999 au Japon, et 2001 en France, elle s’est écoulée à près de 11 millions d’exemplaires, et depuis le début de l’année, elle occupe la 11e place au tableau des ventes, presque au même niveau que le Renault Symbioz ou la Peugeot 308. Elle a été voiture européenne de l’année en 2000 et 2021.

La proposition est donc parfaitement sérieuse et crédible. Mais la Yaris, que les Français affectionnent, fait-elle le poids face à la n°1 ? Voici leur premier comparatif, statique, puisque les premiers essais dynamiques de la Clio n’auront lieu qu’en novembre.

Nous avons déjà comparé la nouvelle Clio à sa principale rivale française, la Peugeot 208. Un duel qui a tourné à l’avantage de la nouveauté, surtout depuis que ses prix, finalement compétitifs, ont été révélés.

LE STYLE EXTÉRIEUR

La Clio ne se ressemble pas

À tout seigneur, tout honneur, commençons par la Clio. Probablement échaudé par les critiques à la sortie de la Clio 5, qui se plaignaient qu’elle ressemble trop à la Clio 4, Renault est cette fois-ci reparti d’une feuille blanche niveau design, tout en conservant la même plateforme. À la tête du style, Gilles Vidal, transfuge de chez Stellantis, depuis retourné chez son ancien employeur.

Capot nervuré, calandre proéminente de forme hexagonale, qui intègre des motifs en forme de losanges, bleutés (comme sur l’Austral restylé ou le Rafale), optiques uniques enchâssées dans un masque noir, sans glace de protection (ce qui est très rare dans la production actuelle), nouvelle signature lumineuse, la Clio affirme sa face avant.

Le profil semble étiré, et pour cause ! La Clio grandit en effet énormément, et impose désormais le plus gros gabarit de la catégorie des citadines polyvalentes, avec 4,12 m (+ 7 cm), raflant le record à la Skoda Fabia et ses 4,11 m. Les poignées de porte arrière sont toujours planquées dans le montant, et on notera que les arches de roues se parent de protections en plastique noir laqué, qui semblent directement inspirées de la… Peugeot 208.

Enfin la poupe arbore un tout nouveau style, avec des feux en deux parties distinctes, à la signature lumineuse en deux traits horizontaux, tandis que le hayon arbore une petite queue de canard, censée rappeler le Rafale et améliorer l’aérodynamisme.

Le tout change en tout cas du tout au tout par rapport à la Clio 5, et les premiers retours sont assez mitigés. On aime ou on déteste.

Une Yaris plus dynamique

De son côté la Yaris est désormais bien connue. Elle aussi a bien évolué avec cette 4e génération arrivée en 2020 et restylée en 2024, se faisant plus aguicheuse et séduisante que la précédente et sage génération.

Son style est plus en rondeur, avec des courbes plus marquées. Le capot est lui aussi nervuré et la Yaris se démarque avec une grosse calandre à motifs chromés, dans notre finition GR Sport ici présentée. Les ailes avant semblent gonflées, élargies tandis qu’à l’arrière, la Yaris affiche des épaulements marqués au niveau des ailes.

La poupe est traversée par un bandeau noir qui relie des feux à LED à la signature lumineuse en forme d’ailes d’anges. Et contrairement à la Clio qui cache son embout d’échappement, la Japonaise le met en valeur avec une pièce chromée, à droite d’un bouclier qui dispose d’un faux diffuseur à motif nids d’abeille. Mais ça, c’est aussi à cause de la finition à la fois haut de gamme et sportive GR Sport. Les autres finitions sont plus sages sur ce point.

Quant au profil, il est bien plus ramassé et trapu que celui de la Renault. Il faut dire que la Yaris est une « petite » citadine polyvalente. En rend en effet 18 cm à sa rivale du jour, avec 3,94 m de long seulement. Et cela se paiera au niveau des volumes, nous le verrons.

Verdict : on ne juge pas du style sur Caradisiac, mais on constate que la Clio a tout changé, et que la Yaris fait plus dynamique en finition GR Sport.

LE MATCH DES HABITACLES

Une Clio revue du sol au plafond

Si la Clio a tout changé dehors, ce n’était pas pour garder un intérieur proche de la précédente. Dont acte. Là encore, plus rien à voir. La Clio a complètement repensé son aménagement. Elle présente désormais une double dalle numérique (10,1 pouces chacune, sauf en entrée de gamme, 7 pouces devant le conducteur) horizontale, aux graphismes soignés, qui ressemble fort à celle de la Renault 5 e-Tech. Elle reprend aussi, et c’est une bonne chose, le système multimédia OpenR Link, que Google s’occupe de faire fonctionner et connecte à ses services (Google Maps, Google Play, Android Auto). C’est ergonomique, fluide, et donc facile d’utilisation.

Le dessin est plus horizontal qu’auparavant, et un placage imitation aluminium (irisé à chaque extrémité) se charge de mettre un peu de clarté dans un habitacle sinon très foncé dans cette finition Esprit Alpine aux accents sportifs. L’ergonomie est bonne, avec par exemple le maintien de commandes de clim séparées de l’écran.

Par contre, la qualité des matériaux est en retrait de la Clio 5. Le haut de la planche de bord est en plastique dur et brillant, là où la devancière présentait une coiffe moussée à cœur. Des inserts en Alcantara, réservés à ce haut de gamme, donnent un aspect plus cossu aux parties médianes. Mais globalement, ça régresse. Quant à la sellerie, elle est magnifique, confortable, et maintient bien, par son côté baquet, du moins dans cette finition.

Une Yaris qui accuse le coup, et l’âge

La Yaris propose un habitacle qui, s’il n’est pas moins bien fini que celui de la Clio, avec des plastiques moussés même un peu plus nombreux, accuse le coup côté modernité. Le dessin fait plus daté. Il n’y a pas d’éclairage d’ambiance. Autant de choses dont on peut se passer mais qui deviennent habituels dans toutes les nouveautés.

Au moins, l’ergonomie est bonne avec des commandes physiques et séparées pour la climatisation, un levier de boîte auto positionné sur la console centrale, ce dont on a plus l’habitude, de belles touches physiques sur le volant, et un écran multimédia tactile 10,5 pouces bien situé à défaut d’être bien intégré. L’instrumentation numérique 12,3 pouces est un peu plus complexe.

Et l’ambiance est tout aussi sombre qu’à bord de la Clio, voire pire encore.

Verdict : la Clio prend l’ascendant par sa modernité

L’HABITABILITE ET LE VOLUME DE COFFRE

Ici, il n’y a pas photo. Même si la Yaris exploite tous ses centimètres, elle ne peut pas faire de miracles en mesurant 18 cm de moins que sa rivale. Aucun problème de place à l’avant, comme souvent, pour le conducteur et le passager, et un (petit) sentiment d’engoncement dans les deux, surtout à cause des matériaux sombres utilisés de part et d’autre. Par contre pour les usagers de la banquette arrière, c’est une autre histoire. De fait, la Clio, qui pourtant ne progresse pas d’un mm au niveau de ses cotes d’habitabilité malgré sa crise de croissance, propose un espace plus important pour les jambes à l’arrière. Pour la garde au toit et la largeur, ça se vaut.

Mais la véritable punition pour la Yaris est au niveau du volume de coffre. Quand la Clio annonce 391 litres (norme en litres d’eau), la courte Japonaise n’oppose que 286 litres. Cela dit, la norme utilisée est la VDA, moins généreuse. En VDA, la Clio est à 340 litres. De plus, il faut noter que le volume de la version full hybride de la Française descend à 309 litres (litres d’eau) soit à peine mieux que la Yaris en norme VDA.

Et côté aspects pratiques, la Clio présente une grosse marche entre le seuil de coffre et le plancher, même si le seuil a été abaissé de 4 cm. La Yaris présente une marche aussi mais plus petite, et un double plancher permet de moduler la hauteur et d’obtenir un plancher presque plat lorsque la banquette est rabattue.

Verdict : les aspects pratiques du coffre de la Yaris ne compensent pas le manque de volume. Sauf si on la compare avec la version full hybride de la Clio, dont le volume chute de 82 litres.

LES ASPECTS PRATIQUES

Nos deux concurrentes du jour se tiennent à la culotte, ou presque, sur ce point. On a des rangements aux places avant (boîte à gants, vide-poches, porte-gobelets, bacs de portière), mais ils sont un peu plus petits dans la Yaris. À noter que le système de fermeture articulé des porte-gobelets de la Clio semble malpratique, et potentiellement fragile dans le temps avec ses articulations souples.

Aux places arrière, on trouve des aumônières dans les deux (attention, l’entrée de gamme Yaris n’en possède pas), et des bacs de portes légèrement plus grands dans la Clio, ceux de la Yaris sont symboliques, on mettra à peine une bouteille de 50 cl. Sans surprise, l’accès à la banquette est plus large dans la Clio, donc un peu plus aisé. Et la Yaris ne propose même pas de points de recharge aux places arrière. La Clio ne propose qu’une prise allume-cigare, ce qui n’est pas glorieux non plus.

Enfin les banquettes se rabattent en mode 1/3-2/3 pour les deux. Et les deux coffres présentent une marche entre le fond et le seuil, pas pratique pour sortir les bagages, mais celle de la Yaris est plus petite et peut presque disparaître en plaçant le double plancher en position haute. Banquette rabattue, la Clio souffre d’une grosse marche entre le fond et le haut des dossiers, qui empêche de charger de gros objets à plat. La Yaris évite cet écueil, grâce toujours à son double plancher, de série dès l’entrée de gamme.

Verdict : avantage léger à la Clio

L’ÉQUIPEMENT

En matière d’équipement, la dernière Clio fait ce qu’il faut pour que son propriétaire ne manque de rien. En entrée de gamme Evolution, on dispose déjà des feux à LED, de la climatisation manuelle, du régulateur de vitesse adaptatif, du frein de parking automatique, du radar de recul ou de l’écran 10 pouces avec réplication de smartphone Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Et bien sûr de toutes les aides à la conduite obligatoires (freinage automatique d’urgence, lecture des panneaux, alerte somnolence, aide au démarrage en côte, contrôle de la pression des pneus, contrôle de trajectoire, etc...).

Le milieu de gamme Techno ajoute le système multimédia OpenR Link de Google, la clim auto, la caméra de recul HD, le rétro intérieur électrochrome, l’éclairage d’ambiance 48 couleurs, les jantes 16 pouces ou les réglages des modes de conduite multi-sense, entre autres, tandis que le haut de gamme Esprit alpine vous gratifiera des inserts en alcantara, des jantes 18 pouces, du chargeur à induction ou du régulateur de vitesse adaptatif intelligent (équivalent conduite autonome de niveau 2).

La Yaris quant à elle dispose de quatre niveaux de finition. Et elle tente de justifier ses tarifs par un équipement complet. Ceci dit en entrée de gamme Dynamic ce n’est pas le Pérou. On a des jantes 15 pouces avec enjoliveurs, une instrumentation analogique, des feux halogènes, un écran tactile de 9 pouces, une climatisation manuelle, mais tout de même l’entrée et démarrage sans clé, les rétros électriques, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de route automatiques, le double plancher de coffre, et bien sûr toutes les aides à la conduite obligatoires, comme sur la Clio. La finition Design ajoute les signatures lumineuses à LED et les feux avant et arrière à LED, les jantes alliage 16 pouces, le compteur numérique 7 pouces, l’écran tactile 10,5 pouces.

La finition Collection ajoute les jantes 17 pouces, le volant cuir, le ciel de toit noir, les rétroviseurs rabattables électriquement, le compteur numérique personnalisable 12,3 pouces, les sièges chauffants, le volant chauffant, la climatisation automatique bi-zone, les sièges sport à réglage lombaire électrique, le chargeur de smartphone à induction, la clé digitale, l’avertisseur de véhicule dans l’angle mort, les radars de stationnement avant et arrière, l’alerte de trafic arrière.

Enfin la GR Sport ajoute les surpiqûres sur le volant sport 3 branches en cuir perforé, les seuils de porte GR Sport, le châssis sport, une calandre spécifique et des jantes alliage 18 pouces.

Verdict : la Clio d’un cheveu car elle propose des équipements équivalents à la japonaise mais dès le milieu de gamme.

LES MOTORISATIONS

La nouvelle Clio fait table rase de ses anciennes motorisations, et escamote les moins puissantes (pour le moment), ainsi que le diesel qui lui restait. De fait, au lancement, elle sera disponible avec deux moteurs. D’abord un trois cylindres 1.2 115 ch, issu des Austral avant restylage et Symbioz, mais qui perd au passage son hybridation 12 volts. Il sera disponible en boîte mécanique ou EDC à double embrayage 6 rapports.

Ensuite, un bloc full hybride, en provenance du Dacia Bigster, le premier à l’avoir utilisé. Ce n’est donc plus le 1.6, mais un 4 cylindres 1.8 à injection directe qui offre 160 ch de puissance cumulée. Toujours accolé à une boîte à crabots multimodes, il revendique des performances en hausse par rapport au 1.6 145 ch, avec un 0 à 100 en 8,3 s., et surtout des consommations particulièrement basses (3,9 l/100 WLTP) et des rejets de 89 g/km de CO2 seulement.

Plus tard, arrivera un bloc 1.2 Eco-G 120 ch en bicarburation GPL, qui grâce à un réservoir de gaz majoré à 50 litres, pourra parcourir « jusqu’à » 1 450 km avec ses deux réservoirs.

La Yaris de son côté offre peu de choix. Elle dispose uniquement d’un 3 cylindres 1.5 full hybride en deux niveaux de puissance : 116 ch ou 130 ch. Il affiche lui aussi des consommations et émissions particulièrement basses, soit à partir de 87 grammes de CO2/km et 3,8 l/100 km. Les petites motorisations thermiques ont disparu du catalogue.

Verdict : la Clio offre plus de choix et plus de puissance en haut de gamme

LES PRIX

Les prix de la Clio viennent d’être dévoilés. Et c’est plutôt une bonne surprise. Même s’ils augmentent, l’entrée de gamme 1.2 115 ch Evolution se maintient sous les 20 000 €, soit 19 900 €, quand l’ancienne 1.0 TCe 90 ch Evolution, moins puissante et moins équipée, était affichée 19 600 €. La Yaris, de fait, et malgré une motorisation uniquement full hybride, apparaît comme très très chère à côté.

Les prix de la Clio

Evolution Techno Esprit Alpine 1.2 TCe 115 19 900 € 23 900 € -- 1.8 Hybrid 160 24 600 € 27 600 € 29 300 €

Les prix de la Yaris

Dynamic Desgn Collection GR Sport 116h 24 600 € 26 600 € 29 950 € -- 130h -- -- 30 100 € 30 950 €

Verdict : la Clio remporte la bataille des prix.

LE BILAN

La Clio avait eu beaucoup plus de fil à retordre contre sa principale rivale française la Peugeot 208. Ici, elle laisse peu de chance à une Yaris qui accuse son âge, pâtit de sa plus petite taille, d’un manque de choix dans les motorisations, et de prix catalogues haut perchés. Ils sont certes remisés mais cela devient alors non comparable objectivement.

Donc pour cette confrontation, c’est sans surprise la Clio qui ressort gagnante, grâce à une modernité affirmée, plus d’espace à bord, un équipement assez complet, du choix entre thermique et hybride, et des prix comparativement plus abordables.