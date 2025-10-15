La nouvelle Renault Clio coûte plus cher mais sur le papier, ça se comprend

On savait que la nouvelle Renault Clio de sixième génération serait plus chère que l’ancienne. Comme à chaque remplacement de modèle, la technologie embarquée progresse et les motorisations aussi. Sachant que la Française délaisse enfin le petit bloc atmosphérique de 65 chevaux en entrée de gamme au profit d’un moteur essence suralimenté de 115 chevaux à hybridation légère dès l’entrée de gamme, il fallait s’attendre à une forte hausse de son premier prix.

Et justement, il n’y a visiblement pas de quoi crier à l’arnaque. La Renault Clio de sixième génération démarre à 19 900€ en prix de base alors qu’Olivier Pagès tablait sur 20 000€ lors de la présentation officielle du modèle il y a quelques semaines (il n’était pas loin de viser juste !). En comparaison de la Clio 5 toujours affichée à 16 900€ en finition Génération avec son moteur de 65 chevaux, l’écart n’est pas si important sachant qu’il y a quand même 50 chevaux d’écart et surtout, une grosse différence d’équipement de série.

Elle a tout d’une grande ?

Dans sa finition Evolution de base avec le nouveau moteur essence de 115 chevaux à boîte manuelle, la Clio 6 possède déjà le régulateur de vitesse adaptatif, le « système de surveillance avancée de l’attention du conducteur », le frein de parking automatique, l’écran central de 10,1’’ avec réplication smartphone, le revêtement de planche de bord en tissu, le siège conducteur réglable en hauteur, la climatisation et l’aide au parking arrière. Il ne manque que la climatisation automatique et la caméra de recul pour friser le sans faute !

Affichée à partir de 23 900€, la finition Techno ajoute : « le Système multimédia OpenR Link avec Google intégré (Google Maps, Google Assistant et Google Play), la climatisation automatique, les vitres arrière surteintées, le rétroviseur intérieur électrochrome, l’accoudoir central avant, l’éclairage d’ambiance à LED, les réglages Multi-Sense, la carte mains libres, les rétroviseurs rabattables automatiquement, les jantes alliage 16’’, la caméra de recul, la commutation automatique des feux de route et de croisement, les essuie-glaces automatiques et 6 haut-parleurs », apprend-on.

En haut de gamme, la finition Esprit Alpine rajoute encore « les inserts Alcantara et finitions spécifiques, le pédalier aluminium, le chargeur à induction, le siège passager réglable en hauteur, le logo projeté, les jantes alliage diamantées 18’’ avec vernis fumé, les logos et monogramme Clio Dark Chrome, la calandre avec dégradé bleu et inserts gris schiste dans les boucliers, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent et active driver assist, l’aide au parking latéral et avant, l’avertisseur d’angle mort, l’alerte sortie sécurisée des occupants, l’avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière et freinage automatique d’urgence en marche arrière », est-il mentionné.

La boîte auto à partir de 21 400€, l’hybride à 24 600€

Pour ceux qui veulent une boîte automatique (en l’occurrence la transmission à double embrayage à six rapports), il faudra débourser au moins 21 400€ en finition de base Evolution. Quant à la motorisation hybride de 160 chevaux, elle démarre à 24 600€ dans la même finition. La Clio 6 grimpe jusqu’à 29 300€ en haut de gamme, en combinant la finition Esprit Alpine avec la motorisation hybride.

Mieux placée que ses rivales, en fait

On peut pester face à cette hausse des tarifs de la citadine la plus vendue de France, mais la Clio s’en sort bien en la comparant avec ses principales concurrentes : la Peugeot 208 démarre à 21 500€ avec un moteur essence de 100 chevaux à boîte manuelle en finition Style (avec tout de même une remise abaissant actuellement son prix à 19 140€). La Volkswagen Polo, elle, demande au minimum 21 990€ avec un moteur essence de 80 chevaux à boîte manuelle. En fait, il n’y a vraiment que les Citroën C3 et autres Fiat Grande Panda qui coûtent sensiblement moins cher, respectivement affichées à 15 850€ et 16 900€ en prix de base. Mais elles se contentent alors d’un équipement bien moins généreux.

Bref, la nouvelle Clio n’a vraiment pas à rougir sur le papier de ses tarifs en hausse. Reste maintenant à vérifier à quel niveau se situent ses prestations lors de notre prochain essai. Ça arrivera en novembre !

Précisons enfin que la voiture sera disponible à partir de 180€ par mois en location longue durée, mais avec un premier loyer fixé à 2 500€. Là aussi, il s’agit d’un positionnement assez agressif au regard de la concurrence.