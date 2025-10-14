La Toyota Corolla cherche à devenir une voiture excitante
Archétype de la compacte familiale bourrée de qualités mais un peu ennuyeuse, la Toyota Corolla va peut-être faire sa révolution. C’est en tout cas ce que laisse imaginer le constructeur japonais en dévoilant un concept-car vraiment étonnant.
Il est peu probable que vous vous retourniez au passage d’une Toyota Corolla. La compacte japonaise, dont la génération actuelle existe depuis l’année 2018, est davantage connue pour ses qualités objectives intéressantes (sa motorisation hybride efficace dans la vie de tous les jours, surtout) que pour son aura ou le plaisir de conduite qu’elle génère. C’est la voiture bien sous tous rapports par excellence à l’image un peu terne, mais très recommandable.
Tout cela pourrait vite changer au vu du concept-car que vient de dévoiler Toyota à quelques jours de l’ouverture du salon de Tokyo 2025 : oui, ce concept-car à l’allure futuriste arbore bien le nom « Corolla ».
Une révolution à venir sur la Corolla ?
Non seulement cette compacte au design rondouillard et aux détails très agressifs ne ressemble vraiment pas à la Corolla de série actuelle, mais elle possède aussi une motorisation 100 % électrique alors que la Corolla de série n’utilise que des motorisations hybrides (ou 100 % thermiques sur certains marchés du globe).
Bref, on est vraiment loin de la compacte de série connue depuis longtemps partout dans le monde. C’est d’autant plus étonnant que la marque continue de clamer que la technologie hybride reste actuellement la meilleure, même si elle s’oblige à concevoir des modèles 100 % électriques comme les autres marques.
Et pourquoi pas deux Corolla ?
Alors, la Corolla va-t-elle devenir 100 % électrique après la fin de carrière du modèle actuel ? Compte tenu du succès actuel du modèle thermique dans le monde (elle reste l’une des trois meilleures ventes de la planète !), il paraît très peu probable que Toyota abandonne le thermique sur ce modèle.
On imagine que le constructeur pourrait faire comme Volkswagen avec sa Golf, qui doit se dédoubler d’ici la fin de la décennie en deux variantes (l’une thermique et l’autre 100 % électrique) via des bases techniques différentes. Reste à savoir si la future Corolla thermique s’inspirera de ce design pour le moins étonnant. Rendez-vous à Tokyo à la fin du mois pour en apprendre plus sur le sujet (on y sera).
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération