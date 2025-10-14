Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi

Même Audi veut s'attaquer au Mercedes Classe G !

Comme BMW, Audi travaille sur un SUV à l’esprit très différent de ses modèles actuels. Le but est de se positionner sur le terrain des Mercedes Classe G et autres Land Rover Defender, ces modèles un peu hors normes qui plaisent beaucoup aux clients partout dans le monde.

Le Mercedes Classe G actuel, dans sa version électrique.

La plupart des SUV des marques premium se ressemblent. Ils reposent sur des plateformes assez classiques, proches de celles de leurs routières, avec des qualités dynamiques excellentes et un design relativement aérodynamique.

Mais même chez les marques premium, il existe certains modèles un peu hors normes qui misent davantage sur un design carré et très fort que leurs qualités routières : citons par exemple le Land Rover Defender, qui s’écoule chaque année à plus de 100 000 exemplaires dans le monde, ou l’éternel Mercedes Classe G dépassant les 40 000 unités annuelles (avec une marge à faire pâlir les autres marques !).

Audi veut s’y mettre aussi

Alors que Mercedes prépare justement un « petit » Classe G moins cher pour surfer sur le succès de son vénérable tout-terrain, on apprenait récemment que BMW s’intéresse à cette catégorie des 4x4 au design « hors normes ». Et d’après les journalistes anglais d’Autocar, cette façon de faire des voitures a aussi attiré l’attention d’Audi qui réfléchit à un modèle capable de plaire à cette clientèle.

L’idée serait davantage de concevoir un véhicule très original que de mimer simplement le style cubique du Classe G et du Defender. Et en la matière, Audi pourrait aussi s’appuyer sur la base technique des modèles de Scout, cette nouvelle marque américaine rachetée par Volkswagen pour concevoir de très gros 4x4 électriques au look carré.

Bref, le créneau du 4x4 « fort en gueule » et un peu « hors cadre » pourrait devenir incontournable chez les marques premium…

