Le Multipla, une supercar comme les autres ?

Avec son look très spécial et son habitacle gigantesque, le premier Fiat Multipla moderne tient une place particulière dans le cœur de quelques fans. La preuve avec ce propriétaire qui préserve son exemplaire animé par un moteur diesel aux côtés de sa spectaculaire Lamborghini Murcielago Roadster.

Les clichés partagés sur les réseaux sociaux montrent le véhicule familial en parfait état sur des rampes de stockage et devant des bâtisses de luxe avec en guise de voisines des BMW M3 berline, Porsche 718 Cayman GT4 RS et une Murcielago découvrable. Le propriétaire Nick Roshon dispose aussi d’une Audi A2 qu’il utilise avec son Multipla pour participer à des événements réservés aux voitures européennes.

Un bloc JTD sous le capot

Le Fiat Multipla en question abrite six places (trois places par rangée) et une mécanique gazole 1,9l JTD. Ce moteur délivrait pour rappel 105 chevaux pour 200 Nm de couple. Avec sa boîte manuelle cinq rapports, le 0 à 100 km/h prenait 12,4 secondes tandis que la vitesse maximale plafonnait à 170 km/h.