Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Fiat Multipla

Le Multipla, une supercar comme les autres ?

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Une véritable supercar le monospace Fiat Multipla moderne ? C’est le point de vue de quelques passionnés et amateurs du genre. Outre-Atlantique, un propriétaire réserve à son véhicule familial un traitement digne des plus grandes voitures d’exception.

Le Multipla, une supercar comme les autres ?

Avec son look très spécial et son habitacle gigantesque, le premier Fiat Multipla moderne tient une place particulière dans le cœur de quelques fans. La preuve avec ce propriétaire qui préserve son exemplaire animé par un moteur diesel aux côtés de sa spectaculaire Lamborghini Murcielago Roadster.

Les clichés partagés sur les réseaux sociaux montrent le véhicule familial en parfait état sur des rampes de stockage et devant des bâtisses de luxe avec en guise de voisines des BMW M3 berline, Porsche 718 Cayman GT4 RS et une Murcielago découvrable. Le propriétaire Nick Roshon dispose aussi d’une Audi A2 qu’il utilise avec son Multipla pour participer à des événements réservés aux voitures européennes.

Le Multipla, une supercar comme les autres ?

Un bloc JTD sous le capot

Le Fiat Multipla en question abrite six places (trois places par rangée) et une mécanique gazole 1,9l JTD. Ce moteur délivrait pour rappel 105 chevaux pour 200 Nm de couple. Avec sa boîte manuelle cinq rapports, le 0 à 100 km/h prenait 12,4 secondes tandis que la vitesse maximale plafonnait à 170 km/h.

Le Multipla, une supercar comme les autres ?
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Fiat Multipla

Fiat Multipla

SPONSORISE

Actualité Fiat

Voir toute l'actu Fiat

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité