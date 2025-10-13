Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota

Toyota prépare un étrange coupé de luxe aux portes coulissantes !

Dans Futurs modèles / Concept-cars

Cédric Pinatel

4  

La silhouette du nouveau concept-car de Toyota rappelle celle de la Rolls-Royce Spectre, il possède des portières à ouverture « façon Peugeot 1007 » et il arborera le badge « Century » au lieu de celui de Lexus. Pour une surprise !

Toyota prépare un étrange coupé de luxe aux portes coulissantes !
Oui, il y a bien des portes coulissantes sur ce gros coupé de luxe.

Chez Toyota, il y a les Toyota et les Lexus. Les premières s’inscrivent dans une gamme de modèles « généralistes », rivalisant avec les véhicules de marques comme Volkswagen, Peugeot, Honda ou Chevrolet selon les marchés. Les secondes se placent plutôt dans la catégorie des véhicules « premium », concurrençant les produits de chez BMW, Mercedes, Audi ou Volvo.

Les Toyota « Century », elles, naviguent dans un autre monde. On parle de produits ultra-élitistes limités au seul marché japonais, respectant une forme de tradition depuis des décennies. Limousine ultra-luxueuse et hors de prix, la Century a vocation à concurrencer Rolls-Royce et Bentley au pays du soleil levant.

Cet engin annonce-t-il une Toyota de très grand luxe ?
Cet engin annonce-t-il une Toyota de très grand luxe ?

Un coupé Century !

Et à l’occasion du salon de Tokyo 2025, Toyota dévoilera un nouveau modèle de cette gamme Century sous la forme d’un concept-car. L’engin est un gros coupé au long capot, doté d’une face avant dont le traitement pourrait rappeler certains détails des grands modèles de Genesis avec cette allure massive et vraiment très carrée, qui ne fait pas vraiment dans la subtilité.

Drôle de face avant sur ce coupé…
Drôle de face avant sur ce coupé…

L’engin possède par ailleurs de grosses portières à ouverture coulissante, comme sur le Ford B-Max, la Peugeot 1007 ou un grand nombre de fourgonnettes utilitaires !

Le capot paraît très long.
Le capot paraît très long.

Rendez-vous à la fin du mois au Japon

Rendez-vous à la fin du mois d’octobre pour découvrir cet étrange concept-car sur le stand Toyota au salon de Tokyo. Le constructeur japonais ambitionne-t-il de développer la marque Century comme une ligne ultra-haut de gamme pour concurrencer les marques européennes et américaines de luxe ?

Notez qu’il n’y a pas de vitre arrière.
Notez qu’il n’y a pas de vitre arrière.
4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité