Toyota prépare un étrange coupé de luxe aux portes coulissantes !
La silhouette du nouveau concept-car de Toyota rappelle celle de la Rolls-Royce Spectre, il possède des portières à ouverture « façon Peugeot 1007 » et il arborera le badge « Century » au lieu de celui de Lexus. Pour une surprise !
Chez Toyota, il y a les Toyota et les Lexus. Les premières s’inscrivent dans une gamme de modèles « généralistes », rivalisant avec les véhicules de marques comme Volkswagen, Peugeot, Honda ou Chevrolet selon les marchés. Les secondes se placent plutôt dans la catégorie des véhicules « premium », concurrençant les produits de chez BMW, Mercedes, Audi ou Volvo.
Les Toyota « Century », elles, naviguent dans un autre monde. On parle de produits ultra-élitistes limités au seul marché japonais, respectant une forme de tradition depuis des décennies. Limousine ultra-luxueuse et hors de prix, la Century a vocation à concurrencer Rolls-Royce et Bentley au pays du soleil levant.
Un coupé Century !
Et à l’occasion du salon de Tokyo 2025, Toyota dévoilera un nouveau modèle de cette gamme Century sous la forme d’un concept-car. L’engin est un gros coupé au long capot, doté d’une face avant dont le traitement pourrait rappeler certains détails des grands modèles de Genesis avec cette allure massive et vraiment très carrée, qui ne fait pas vraiment dans la subtilité.
L’engin possède par ailleurs de grosses portières à ouverture coulissante, comme sur le Ford B-Max, la Peugeot 1007 ou un grand nombre de fourgonnettes utilitaires !
Rendez-vous à la fin du mois au Japon
Rendez-vous à la fin du mois d’octobre pour découvrir cet étrange concept-car sur le stand Toyota au salon de Tokyo. Le constructeur japonais ambitionne-t-il de développer la marque Century comme une ligne ultra-haut de gamme pour concurrencer les marques européennes et américaines de luxe ?
