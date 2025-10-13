Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Leapmotor C10

Et maintenant, du tuning sur les SUV chinois de Stellantis !

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Irmscher, ce tuner allemand qu’on connaissait autrefois pour son implication dans la Renault Safrane Biturbo (et plus récemment des Opel), s’attaque désormais aux modèles de la gamme Leapmotor distribués chez nous par Stellantis. Qui a envie de tuner son SUV électrique chinois ?

Oui, c'est bien le Leapmotor C10 qui sert de base à ce travail.

Le nom d’Irmscher ne vous est probablement pas inconnu si vous vous souvenez de la Renault Safrane Biturbo. C’est en effet ce préparateur allemand qui s’occupait de son moteur, tout comme pour les Laguna poussées par ses soins à l’époque de la première génération de la berline française.

Irmscher a également travaillé sur beaucoup de modèles de la marque Opel, mais aussi plus récemment sur des véhicules Peugeot, Cadillac, Kia ou même Saab avant que la marque ne disparaisse.

Un Leapmotor C10 Irmscher !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Irmscher pratique l’éclectisme. Et sa dernière collaboration en est une nouvelle preuve : comme vous pouvez le voir sur les images accompagnant cet article, Irmscher vient de révéler les premières images virtuelles d’un Leapmotor C10 à l’allure beaucoup plus menaçante.

Les nouvelles jantes risquent d’avoir un impact sur l’autonomie maximale…
Le SUV électrique chinois gagne en effet des jantes spécifiques, un gros béquet de toit à l’arrière et des liserés rouges sur la ligne de caisse et le bas du bouclier avant.

Aucune indication de modifications sous le capot

On ignore si Irmscher prépare aussi des modifications sous le capot mais il faudra faire attention : à cause de sa petite batterie et de son efficience assez moyenne, ce SUV n’est déjà pas capable de dépasser les 300 kilomètres d’autonomie réelle sur autoroute. Alors avec des roues plus grosses et un moteur à la puissance augmentée, ça risque de coincer un peu ! A noter qu’Irmscher voudrait en vendre 250. En tout cas, c’est une grande première…

