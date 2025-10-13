Le Mondial de l'auto de Paris 2026 s’annonce

C’est le dernier salon majeur en Europe avec celui de Munich, les deux événements se relayant en alternance d’une année à l’autre (Munich les années impaires, Paris les années paires). Depuis la disparition du salon de Genève à la surprise générale, il n’existe plus d’autres grands rendez-vous automobiles de ce genre sur le Vieux Continent même si ceux de Bruxelles et de Lyon atteignent aussi une taille importante (et que les salons classiques se retrouvent désormais en concurrence avec le Festival of Speed de Goodwood, le concours d’élégance de la Villa d’Este, celui de Chantilly ou même les 24 Heures du Mans).

Le Mondial de l’automobile de Paris reviendra comme prévu en 2026, avec une date d’ouverture fixée au lundi 12 octobre de l’année prochaine et une fermeture le dimanche 18 octobre. Fini le temps où ces salons duraient carrément deux semaines, l’heure est vraiment à la réduction de la durée d’ouverture (comme c’est aussi le cas à Munich ou Lyon).

Quelle fréquentation pour la 91ème édition ?

Ce sera ainsi la 91ème édition du Mondial de Paris et il vise « plus de 500 000 visiteurs » sur cette courte période, soit un chiffre proche de la fréquentation du dernier Mondial 2024.

A titre de comparaison, le salon de Lyon revendique un peu moins de 100 000 visiteurs pour son édition 2025 qui vient de se produire. Et pour l’instant, on ignore le prix des places que prévoit l’organisation du Mondial de Paris pour cette future édition.

Mieux qu’en 2024 ?

Rappelons que l’édition 2022 du Mondial de Paris avait été très décevante avec la fuite d’un grand nombre de constructeurs automobiles par rapport aux grandes heures de l’événement. Celle de 2024 avait été beaucoup mieux avec le retour de marques étrangères comme BMW ou Mercedes en plus des marques françaises et des nouvelles enseignes chinoises.