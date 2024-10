Le Mondial de l'auto 2024 n'a pas généré que des visiteurs

La semaine dernière s’est déroulée une véritable fête de l’automobile avec exactement 508 007 visiteurs sur une période de six jours. Cela représente 100 000 visiteurs de plus qu’en 2022, un salon qui a été marqué par l’absence de nombreux constructeurs.

Du côté de Caradisiac, présent pendant toute la durée de ce salon, le bilan est aussi très positif. Les très nombreux articles publiés ont engendré une forte audience comme celui traitant de la Renault 4, de la Renault 17 ou encore de l’Alpine A110 R Ultime. Toutefois, nos vidéos du Skoda Elroq, de la Citroën C3, de l’Audi Q5, et bien sûr de l’Alpine A290, ont intéressé le public.

Le Mondial de l’auto se félicite d’avoir accueilli plus de 4 000 journalistes (dont un quart d’étrangers) et 1 000 créateurs de contenu. Le salon a généré une grande portée sur les réseaux sociaux avec près de 5 millions d’impressions durant le mois du salon. Le site officiel comptabilise plus de 3 millions de vues, près de 1,5 million de sessions et accueilli près de 800 000 visiteurs uniques.

Dix jours de salon en 2026 ?

Le salon a également réalisé plus de 3 300 essais, un score qui aurait pu être meilleur si la plupart des constructeurs avaient joué le jeu. Parmi les personnes se rendant au centre d’essais, 60 % ont un projet d’achat dans l’année et la majorité a déclaré qu’elle n’aurait pas essayé de voiture dans un autre contexte que celui du Mondial (63 %). Preuve que ce type de service a son utilité.

Rendez-vous est déjà pris en 2026, à la mi-octobre. Lors de notre interview du patron du Mondial, M. Gachot évoquait la possibilité d’étendre ce salon sur deux week-ends pour ainsi attirer 250 000 visiteurs supplémentaires. Ce serait également un argument de plus pour séduire les constructeurs absents cette année comme Mercedes, Toyota ou encore Porsche.