La Renault R17 est un petit plaisir sans lendemain - En direct du salon de Paris 2024

Vous l’avez constaté, Renault mise désormais largement sur son patrimoine (plus ou moins récent) pour concevoir ses nouveautés électriques. La 5 E-Tech Electric, la 4 E-Tech Electric et la future Twingo de quatrième génération s’inspirent toutes de modèles du passé, mais elles adoptent des plateformes ultra-modernes pour optimiser leur mécanique électrique.

L’étrange R17 visible au fond du stand de Renault au Mondial de l’automobile de Paris 2024, elle, n’essaie même pas de verser dans la technologie moderne. Elle se borne à rhabiller sa vieille carcasse avec une carrosserie moderne et des LED. Certes, elle dispose d’un moteur électrique de 270 chevaux sur le papier alimenté par des batteries à la capacité inconnue. Mais elle n’a pas du tout la prétention d’embarquer une mécanique capable de se conformer aux exigentes normes du marché automobile actuel : elle n’est là que pour le style, signé Ora-ïto.

Et quel style : avec ces ailes bulbeuses et ces proportions trapues, la R17 « restomod » ressemble à une muscle car américaine de la fin des années 60. Ou à une vieille AMC sous certains angles, avec un peu d’imagination en plus. Inutile de le préciser qu’il n’y a aucun espoir de voir cette auto arriver dans une concession un jour.

L’instant Caradisiac

Quand même, c’est plus joli que les Scénic, Rafale et autres Symbioz alignés sur le stand de Renaut, non ?