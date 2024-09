Cela devient une véritable habitude, qui n'est pas pour nous déplaire d'ailleurs. Renault présente chaque année depuis 2021 un show-car dont le but est de tisser un lien entre le passé et l'avenir. Des "restaurations-modernisations", restomod comme on dit, avec à chaque fois aux commandes, une ou un designer de renom.

Exercice sympathique, pour l'artiste comme pour le public de passionnés automobiles que vous êtes.

dailymotion Renault R17 restomod by Ora-ïto : objectif "simplexité"...

Cela a commencé avec la R4 découverte en version "Suite n°4", par Mathieu Lehaneur, qui s'est inspiré d'une "suite nomade" puis en 2022, Pierre Gonalons proposait sa vision de la R5 modernisée "5 diamant". Enfin l'année dernière, l'iconique Twingo avait les honneurs d'une revisite par la néerlandaise Sabine Marcelis, en devenant électrique.

Cette année, c'est le designer français (comme son nom ne l'indique pas...) Ora-ïto, de son vrai nom Ito Morabito, qui s'est penché sur le cas d'un modèle certes moins iconique que les 4L ou R5, mais qui a représenté l'incarnation d'une grande modernité de conception lors de sa sortie en 1971 : la R17. Il s'en est vendu 92 000 exemplaires jusqu'en 1979. Et c'est une première "automobile" pour ce touche-à-tout du design...

L'artiste s'exprime en ces termes sur sa création : "Avec Sandeep (Bhambra) et Gilles (Vidal), nous avons travaillé ensemble sur un thème rétrofuturiste, presque cinématographique . J’ai voulu draper Renault 17 d’une seconde peau pour la magnifier et la ramener dans notre époque avec ma propre grammaire : de la fluidité, du dynamisme, de la rationalité et ma signature : la simplexité. J’ai voulu simplifier des éléments complexes."

Une seconde peau "simplexifiée"

A la decouverte de l'auto, qui est exposée au studio "Maison5" dans le 7e arrondissement de Paris jusqu'au 11 septembre*, on comprend parfaitement ce qu'il a voulu faire. En effet, posée sur une véritable caisse de R17 d'époque, la carrosserie de ce show-car est, oui, comme une seconde peau, qui fait disparaître toute la complexité du design d'origine, presque toutes les lignes présentes s'effaçant au profit de panneaux parfaitement lisses. La comparaison avec l'originale, également présentée, est édifiante sur ce point. Le "lifting" est réussi.

Cela dit, on reconnaît immédiatement une R17. Malgré une enveloppe lissée, malgré des ailes élargies (+ 17 cm en tout) et des rétros affinés au maximum, malgré des jantes de 19 pouces au lieu de 13 (au look de vinyl des années 70 !), et malgré le nouveau logo, mais de taille "d'époque".

Car les proportions sont exactement les mêmes. Car la face avant reprend les deux optiques doubles, modernisées en adoptant une forme fine et rectangulaire, au lieu des phares ronds originaux, qui avaient leur charme d'ailleurs...

Car surtout, les jalousies devant la vitre de custode arrière, une signature très forte du modèle de 1971, sont également de la partie. Mais il y a 13 ouïes contre 15, on les a comptées...

Cette nouvelle enveloppe, pour limiter le poids, est réalisée en fibre de carbone, ce qui permet de maintenir le poids sous les 1 400 kg. Pas mal pour une auto électrique. Eh oui, électrique évidemment ! Dotée d'un moteur situé à l'arrière et developpant 270 ch ! Seul détail technique qui a eu l'honneur d'être divulgué, au demeurant.

Un habitacle lui aussi simplifié mais aux références évidentes

Mais revenons au style, en pénétrant dans l'habitacle. Là aussi, la simplification du style a été le maître mot de Ora-ïto. La planche de bord est plus lisse, mais les références sont omniprésentes. La plus évidente est la reprise des 4 compteurs situés devant le volant. Ils deviennent numériques bien sûr, mais rappellent sans nuance le modèle de 71. Le volant, lui, est aussi à deux branches et toujours tulipé, mais il tourne moins rond que l'original ! Les monogrammes Renault 17 du modèle original, sur la planche de bord, sur le hayon, sont repris et modernisés en "R17"... Enfin, la sellerie est un rhabillage des sièges tulipés originaux de la version la plus sportive de la R17, la TS. Ils adoptent un tissu en laine mérinos, agréable à l'oeil et au toucher.

En sus du moteur électrique, le numérique est une autre concession à la modernité. En plus des 4 petits écrans sous le volant, la R17 Ora-ïto se dote d'un écran numérique central qui reprend le système multimédia et les codes graphiques actuels de la marque.

Terminons avec un autre commentaire du créateur : "Nous avons respecté les éléments les plus identitaires de Renault 17, en partant de sa face avant. Ensuite, j’ai apporté de la fluidité et de l’élégance, mais sans jamais dénaturer R17. L’histoire de Renault 17 et sa ligne de coupé sportif sont conservées. J’ai voulu apporter mes codes en amplifiant certains éléments pour les rendre plus intemporels, avec des touches plus futuristes, notamment grâce aux jantes. L’intérieur reprend également ma signature. Nous avons téléporté Renault 17 dans son futur en lui appliquant quelques subtiles évolutions qui changent tout. Nous avions une phrase clé : ‘le détail n’est pas un détail’. Le tout conserve une certaine ambivalence, car elle se veut aussi ludique que sérieuse. Renault possède une identité forte et ça me plait. On reconnait une Renault et ce restomod ne déroge pas à cette règle."

Cette R17 par Ora-ïto sera jusqu'au 11 septembre dans les locaux, ouverts au public, de Maison5 à Paris, nous l'avons dit, puis elle participera au concours "Arts et Elegance Richard Mille" à Chantilly du 12 au 15 septembre. Enfin, la foule pourra la découvrir sur le stand de la marque au Mondial de Paris, du 14 au 20 octobre 2024, au côté, nous a-t-on promis, d'un "vrai" concept-car qui préfigurera une nouveauté.

*Maison5 , 66 rue Saint-Dominique, 75007 Paris