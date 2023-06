Renault veut vous prouver que la Twingo est une véritable oeuvre d'art

On érige volontiers les 4L et autres R5 en autos populaires et légendaires de la marque au losange, mais la toute première Twingo mérite sans doute une attention particulière elle aussi avec sa carrière hors normes et son style particulièrement fort. Commercialisée entre 1993 et 2012, elle a marqué l’histoire européenne des petites autos grâce à une approche pour le moins audacieuse.

Voilà pourquoi Renault fête comme il se doit ses 30 ans d’existence avec un projet artistique du même genre que ceux des 60 ans de la 4L ou des 50 ans de la R5. Cette fois, le constructeur au losange s’est associé avec la designer Sabine Marcelis pour concevoir un exemplaire très spécial de la Twingo de première génération. La Néerlandaise a revisité les formes de la microcitadine française, ajoutant de curieux panneaux sur sa carrosserie (en plus de mettre l’accent sur sa signature lumineuse et son habitacle très spacieux).

Un kit rétrofit

« C’était une formidable opportunité, et un nouveau terrain d’exploration pour moi car je n’avais jamais conçu de voiture auparavant. Travailler sur une voiture si emblématique et populaire représentait un véritable défi, particulièrement compte tenu de l’échelle du projet. C’était l’opportunité de créer quelque chose de véritablement novateur et de mémorable », explique Sabine Marcelis. Sous le capot de la voiture, on retrouve un kit rétrofit en lieu et place du moteur thermique originel.