La Renault 5 fête cette année ses 50 ans. Symbole de la voiture populaire à la fin des années 70, la citadine s’est vendue à plus de 5 millions d’exemplaires. Pour fêter ce demi-siècle le constructeur Français s’est associé au designer Pierre Gonalons pour réaliser la R5 Diamant, un showcar électrique qui rend homme à la grand-mère de la Twingo.

dailymotion Présentation vidéo - Renault 5 Diamant : la citadine fête ses 50 ans

"Pierre Gonalons est un jeune designer lyonnais spécialisé dans le mobilier et l’aménagement intérieur. Il défend un design qui mélange les arts décoratifs, la culture populaire et le minimalisme", explique Renault. C’est un contraste entre une carrosserie épurée, ici teintée de pigments dorés sur une base rose, et des détails esthétiques sortis volontairement de leur environnement que le designer a souhaité mettre en lumière.

En effet, cette Renault 5 Diamant conserve la forme du modèle originel de 1972 mais le designer a souhaité mettre en avant tous les artifices esthétiques comme les feux avant et arrière taillés comme des diamants ou encore les roues larges, héritées de la version Alpine, retravaillées et signées en leur centre du soleil.

Le designer a fait appel à différents corps des métiers de l’artisanat Français pour habiller l’intérieur de la R5. Des tailleurs de pierre pour cet impressionnant volant réalisé à partir de marbre et de carbone, des tisseurs pour les tapis en mohair et les garnitures faites à partir de crin de cheval ou encore un doreur qui s’est chargé de créer tous les ornements à partir de laiton.

Ce show car est un clin d’oeil au passé mais porté sur l’avenir. On retrouve de nombreuses technologies comme par exemple, un lecteur d’empreintes digitales placé sur les portières, des compteurs circulaires digitales et un système d’infodivertissement concentré dans un smartphone. Sans oublier, le moteur, 100% électrique.

Renault a décidé de faire son entrée dans l’univers des NFT et dans le cadre de ce projet la marque au losange et Pierre Gonalons développeront aussi une collection de NFT inspirée de la Renault 5 Diamant, qui sera dévoilée à la rentrée. Quant à cette Renault 5 Diamant, elle sera vendue aux enchères quelques semaines plus tard. Les bénéfices seront reversés à l’association « Give Me 5 », dédiée aux jeunes générations au travers du sport et de la musique.