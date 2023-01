Rétromobile 2023 : les 30 ans de la Renault Twingo, ça se fête

La Renault Twingo de première génération a officiellement été présentée en octobre 1992, dans le cadre du Mondial de l’Automobile. Mais elle n’a démarré sa commercialisation qu’en février 1993, ce qui cadre parfaitement avec l’ouverture des portes du salon Rétromobile 2023. L’occasion était donc idéale pour rendre hommage aux 30 ans de la micro-citadine Française. Dont acte.

Il faut dire que cette première Renault Twingo a marqué l’histoire de l’automobile européenne. Produite à plus de 2,6 millions d’exemplaires, elle a tout de suite trouvé sa clientèle grâce à un design d’une fraîcheur remarquable, une habitabilité excellente malgré ses seulement 3,43 mètres de long et un confort décent. Des premières versions bas de gamme jusqu’aux finitions Initiale et aux nombreuses séries spéciales, la Twingo est vite devenue un modèle incontournable dans le paysage automobile français et européen. Elle est restée au catalogue jusqu’en 2007, avec une longévité seulement dépassée il y a quelques mois par la Fiat 500.

Une vraie voiture de collection ?

Renault et les organisateurs du salon Rétromobile 2023 n’ont pas encore donné le détail de l’exposition sur la Renault Twingo, mais on retrouvera sans doute quelques exemplaires emblématiques et peut-être même des surprises. Rappelons que la Twingo actuelle de troisième génération vit elle ses dernières années de commercialisation et ne sera pas remplacée. La lignée de la Twingo s’éteindra bientôt…