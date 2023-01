Rétrofit : Renault et R-Fit passent la 4L à l'électrique !

Le rétrofit est à la mode et jusqu'à maintenant, les constructeurs apparaissaient bien timides sur le sujet, laissant de petites sociétés audacieuses tenter l'aventure sans véritablement en approuver la démarche.

Mais alors que la législation permet désormais la modification de voitures thermiques en électriques et que la vague rétro n'a jamais aussi été grande, Renault semble bien décidé à surfer sur cette tendance et annonce fièrement, dans un communiqué de presse, la commercialisation de kits de transformation pour la 4L, la R5 et la Twingo de première génération par l'un des spécialistes dans le domaine : R-Fit. Une société qui a d'abord fait ses armes en transformant des Citroën 2 CV et Méhari. Les trois modèles au Losange seront d'ailleurs exposés sur le stand Renault de Rétromobile.

Et c'est la plus ancienne des trois qui sera transformé dans un premier temps dans l'un des dix-sept sites de transformation agréés par le préparateur en France. Au menu : une puissance équivalente à l'origine, mais instantanée, et un pack batterie Lithium Fer Phosphate d'une capacité de 10,7 kWh assurant une autonomie d'environ 80 km après une charge sur secteur en 3 h 30 (16A). La boîte manuelle est conservée, de même que la répartition des masses.

Comptez 11 900 € pour la transformation, l'ensemble mécanique étant garanti deux ans. Attention : l'homologation ne concerne que les modèles R4 GTL et Clan (type R112 800) ou R4 Savane (type R112 C00). Il est d'ores et déjà possible de passer commande sur le site rfitvintage.com

La conversion des R5 TL ou GTL à 3 ou 5 portes (type 139 700 ou 122 700), dont le prix est encore inconnu, sera proposée en septembre 2023, celle de la Twingo de première génération dans un troisième temps. Pour ceux qui ne peuvent se résoudre à attendre la transformation de la petite grenouille, notez que Lormauto s'y attelle déjà…

Hugues Portron, Directeur de "The Originals Renault - la collection", est bien entendu fier de cette annonce : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de lancer les kits rétrofit électriques qui permettront à la fois aux passionnés attachés à leur voiture et aux jeunes générations de circuler sur les routes françaises à bord de nos iconiques Renault 4, Renault 5 et Twingo. Au-delà de la démarche d’économie circulaire portée par ces nouvelles motorisations électriques, les kits rétrofit électriques sont une solution pour allier plaisir de conduite, économies et fiabilité, et ce, sans dénaturer le style ainsi que les lignes originelles indémodables de ces icônes populaires. »

Reste à savoir à quel niveau Renault s'est impliquée dans le projet. Interrogé sur la question, R-Fit évoque une reconnaissance déjà. Et à moyen terme, les deux collaborateurs échangeront sur l'industrialisation des kits.